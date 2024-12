Lavoro, Meloni: “L’Italia è sulla buona strada ma non ci fermiamo”

Ascolta ora 00:00 00:00

I dati dell'ufficio studi della Cgia confermano il buon lavoro finora svolto dal governo Meloni sul lavoro: crescono l'occupazione, i posti di lavoro e i contratti a tempo determinato; diminuiscono i disoccupati, i contratti a tempo determinato e gli inoccupati. Una vittoria che presenta molti margini di miglioramento, che ci dovranno essere per continuare ad accrescere il valore occupazionale del Paese. " I dati diffusi oggi dalla Cgia confermano un importante trend positivo per il mercato del lavoro in Italia: 847mila posti creati nei due anni del nostro Governo. Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantire stabilità e crescita economica a tutta la nostra Nazione ", ha spiegato Giorgia Meloni in una nota diffusa diffusa sui social.

L'Italia, ha aggiunto il premier, " è sulla strada giusta, ma non ci fermiamo: c'è ancora molto da fare. Avanti ". I risultati migliori si registrano nell'incremento dell'occupazione femminile e in quello dell'occupazione giovanile e degli over 50. Dei nuovi occupati, la metà quasi esatta sono donne e dei 496mila disoccupati in meno registrati sempre in questo periodo, 274mila sono donne, ossia pari al 55,1% del totale. In termini assoluti, a ottobre 2024 le donne occupate hanno raggiunto la soglia dei 10.253.000 unità, mentre le disoccupate sono diminuite a 693mila.

“ I dati pubblicati dalla Cgia confermano l’efficacia delle politiche occupazionali promosse dal governo Meloni. In soli due anni, l’occupazione è cresciuta di ben 847mila unità (+3,6%), con una significativa riduzione della precarietà e un aumento dei contratti a tempo indeterminato ”, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. “ Questi numeri dimostrano l’impegno concreto dell’esecutivo per creare opportunità di lavoro stabili e dignitose per tutti gli italiani, in particolare per le donne, che rappresentano quasi il 50% dei nuovi occupati, e per i giovani ”, ha aggiunto.

Il tasso di occupazione, ha sottolineato Bignami, “ è sceso al 5,8 per cento, con un calo ancora più marcato tra i giovani (-5 punti) e tra le donne, evidenziando che stiamo rispondendo con efficacia alle sfide più urgenti del nostro mercato del lavoro. È particolarmente significativo il contributo degli over 50, che rappresentano l'83,8 per cento dei nuovi occupati, segno che le imprese riconoscono sempre più il valore dell'esperienza e della professionalità ”.

sono frutto di una visione strategica che combina incentivi all'occupazione, investimenti mirati e un'attenta valorizzazione delle risorse del Pnrr. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare per rendere il mercato del lavoro italiano sempre più inclusivo, stabile e competitivo

L’esponente di Fratelli d’Italia ha ribadito che questi risultati “”.