La magnifica esibizione della Banda dell'Esercito all'Acquario Romano

La Banda dell'Esercito Italiano diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila si è esibita presso la sede della Casa dell’Architettura in piazza Manfredo Fanti a Roma in occasione dell’iniziativa “Domenica alla Casa”.

L'evento

La scaletta del concerto si è ispirata al tema delle “ricorrenze”, nascita e morte di autori di fama nazionale e internazionale, tra cui, “Bolero” per i 150 anni dalla nascita di Ravel; “Carmen Fantasy” per i 150 anni dalla morte di Bizet che ha visto l’esibizione degli euphonium solisti della Banda, il Luogotenente Giuliano Cerbarano e il campione del mondo del suo strumento, il Maresciallo Capo Domenico Cima; “Intermezzo da Cavalleria Rusticana” per gli 80 anni dalla morte di Mascagni e arrangiata per banda dal Maestro Cangiamila e infine “Norma” per i 190 anni dalla morte di Bellini. Al concerto ha partecipato anche l’arpista Augusta Giraldi, docente del Conservatorio di Foggia.

L'orgoglio per una vera eccellenza

La Banda dell’Esercito, diretta dal 2019 dal Maestro Direttore, Maggiore Filippo Cangiamila, è composta da 102 orchestrali, tutti con diploma di conservatorio e selezionati attraverso un concorso nazionale.

Si è distinta per essersi esibita, nel 2024, in oltreconcertistiche oltre agli “Open day”, un’iniziativa che ad oggi ha dato l’opportunità a oltre, a prescindere dall’età e dal livello di preparazione, di passare una giornata con la Banda, di suonare insieme e di partecipare, nello stesso evento, a mini-lezioni individuali con gli orchestrali impegnati come tutor musicali per gli ospiti.

Tra i prossimi impegni la Banda dell’Esercito presenzierà al giuramento degli allievi della Scuola Militare “Teuliè” di Milano il 22 marzo e il giuramento dei VFI a L’Aquila il 28 marzo.