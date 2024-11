Medicina, addio al test d'ingresso a numero chiuso. Cosa cambia all'università

Ascolta ora 00:00 00:00

Con 87 voti favorevoli, 40 contrari e 18 astensioni, il Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge che modifica l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Si attende ora il via libera dalla Camera per l'approvazione definitiva che rivoluzionerà il sistema di selezione (da più parti ampiamente criticato) abolendo i test d’ingresso attualmente in vigore.

La proposta di legge

Quella che viene appunto definita una "rivoluzione" è composta da tre articoli e prevede una delega al governo, che avrà un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge, per emanare i decreti legislativi necessari a riformare le modalità di accesso non solo per medicina, ma anche per odontoiatria, protesi dentaria e medicina veterinaria.

Grande soddisfazione del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che da tempo porta avanti questa battaglia e che a margine della votazione ha dichiarato: " Oggi segniamo una svolta attesa da tantissimi studenti e da tantissime famiglie. Aboliamo i quiz per l’accesso a Medicina e apriamo il numero chiuso in modo sostenibile e programmato. Il ministro ha ribadito che studenti e studentesse potranno iscriversi al primo semestre del corso di laurea, frequentare alcuni corsi ed esami previsti e, in caso di insuccesso, utilizzare i crediti ottenuti per altri percorsi accademici" .

Cosa prevede la riforma

Un semestre aperto a tutti gli studenti di medicina, che diventerà un "semestre-filtro." Durante questi mesi, l’ammissione al secondo semestre dipenderà dai risultati in esami specifici e dalla posizione in una graduatoria basata sui crediti ottenuti. Chi non prosegue può comunque usare i crediti acquisiti per altri percorsi formativi. L’obiettivo è formare 30.000 nuovi medici nei prossimi sette anni e migliorare l'orientamento in ambito medico-sanitario già durante le superiori" viene spiegato .

La riforma prevede anche nuovi percorsi di orientamento (PCTO) per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Questi percorsi, sviluppati in collaborazione con gli ordini sanitari, includono tirocini formativi e mirano a facilitare l'accesso consapevole alla facoltà di medicina. Inoltre, completare i PCTO riconosciuti consentirà agli studenti di ottenere crediti formativi del primo semestre universitario.

Chi premierà la riforma

Sempre secondo il ministro Bernini, la riforma premia: " L’impegno e lo studio dei giovani, superando la logica casuale e limitante del test ".

È anche un passo avanti per il sistema sanitario nazionale: stop al 'turismo universitario' che spinge i nostri giovani a studiare all’estero e alla carenza dei medici in corsia. L’Italia è un’eccellenza nella formazione medica e sanitaria, e vogliamo che i nostri studenti restino qui per rendere il Paese ancora più forte

Ma l’impatto non sarà solo accademico: "".