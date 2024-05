Il vignettista Osho: "Come la Meloni e il Papa hanno 'asfaltato' il politicamente corretto"

Osho: "Come la Meloni e il papa hanno 'asfaltato' in 24 ore il politicamente corretto"

Ascolta ora: "Osho: "Come la Meloni e il papa hanno 'asfaltato' in 24 ore il politicamente corretto""

In sole 24 ore sono stati sepolti anni di politicamente corretto, spesso messi in campo solo per apparenza e non per reale sostanza. Poche semplici, ma dirette e taglienti, parole, esternate da due personalità di grande spicco, quella del Papa e quella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentate dal re delle vignette satiriche Federico Palmaroli, meglio conosciuto come Osho.

Il commento di Osho

Intervistato sulle due esternazioni, quella di Papa riferita alle persone omosessuali (di cui poi si è scusato) e quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul saluto durante la sua visita a Caiano al Governatore De Luca; Osho, non senza l'ironia che lo contraddistingue, ha spiegato il suo punto di vista.

" Fuori da qualunque giudizio ideologico: è stata un'asfaltata pesante, il perfetto esempio della vendetta servita fredda. -ha detto - Ha aspettato che il cadavere passasse sul fiume, anzi ha aspettato di trovarselo davanti e poi ha sferrato il colpo ". Il commento si riferisce al presidente del consiglio Giorgia Meloni che a Caivano ha salutato il governatore campano dicendo: " Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta? ".

" Non ho mai visto De Luca con una faccia così, lo ha atterrato - ha proseguito Palmarola aggiungendo poi - Ancora più clamoroso che arrivi subito dopo il caso delle parole di Papa Francesco. In 24 ore il pontefice argentino e la premier italiana hanno mandato in soffitta anni di politicamente corretto. Magari da lei te la aspetteresti pure, ma da lui.. ."

Dove è finito il sostegno alle donne?

All'AdnKronos ha raccontato poi: " I detrattori diranno che un presidente del Consiglio non dovrebbe dire cose del genere, ma anche De Luca è un presidente di regione, non è certo l'ultimo arrivato. Eppure i suoi video, spesso pieni di insulti, sbeffeggi e turpiloqui, sono considerati dei capolavori di comunicazione. Anche dopo l'uscita del famigerato fuorionda della 'stronza', non ricordo sollevazioni dal mondo politico, in particolare da quello femminile ".

Nessuno ha difeso la Meloni

La riflessione di Osho passa poi al mondo della politica dove nessuno dopo le parole di De Luca, ha difeso Giorgia Meloni, anche se oggi ha dimostrato di saperlo fare benissimo da sola: " Nell'agone politico secondo me non ci dovrebbe essere differenza tra uomo e donna, ma c'è chi vive denunciando ogni parola fuori posto.

Ecco, quando si è trattato della Meloni, nessuno si è scapicollato a difenderla. E lei si è difesa da sola. Tanto più che sui social, che per lavoro osservo attentamente, la gran parte dei commenti è divertita, non sto trovando molte critiche" ha concluso il re delle vignette satiriche.