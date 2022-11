Palermo in piazza per difendere il reddito: ma è un flop

Dovevano essere migliaia a dimostrazione della necessità di intervenire in maniera netta e decisa sul Reddito di cittadinanza, e invece, al corteo di ieri a Palermo per difendere il sussidio c'erano poco più di duecento-trecento persone. Troppo poche, considerando che a Palermo i percettori del Reddito sono circa 60 mila famiglie e in Sicilia quasi 230 mila. Ecco perché il corteo di ieri doveva essere una presa di posizione netta di chi chiede diritti al grido: "Lavoro immediato o il Reddito non si tocca", così come recitava lo striscione che ha aperto il corteo. I manifestanti sono partiti da piazza Marina, per risalire corso Vittorio Emanuele e giungere in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione Siciliana. "È stata una misura apprezzabile, ma certamente oggi occorre rivederla - ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, che ha voluto incontrare una delegazione dei manifestanti -. L'assessorato del Lavoro - annuncia Albano - si farà carico di indire un tavolo tecnico con le imprese del territorio per verificare quali siano le figure professionali di cui hanno maggior bisogno, così da poter attivare corsi di formazione, di apprendistato per provare a creare le condizioni per dare un lavoro dignitoso alle persone che oggi vivono con il reddito". Insomma bisogna trovare una collocazione agli abili al lavoro. Ecco cosa vuole fare il centrodestra.

La protesta era stata annunciata lo scorso 23 novembre durante la conferenza stampa durante la quale gli organizzatori avevano lamentato la mancanza di solidarietà nei confronti dei percettori del Reddito da parte dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. E allora perché ieri a Palermo c'erano circa 300 persone e non decine di migliaia provenienti da tutta la Sicilia? Il diritto è di tutti ma il dovere pare appartenga a pochi. Ad organizzare la manifestazione Davide Grasso e Tony Guarino, rispettivamente presidente e vice presidente dell'associazione Basta Volerlo, e Giuseppe De Lisi, presidente dell'associazione Aps Puc-Palermo Help, due delle associazioni di volontariato che hanno tenuto i disoccupati palermitani impegnati in lavori socialmente utili nei quartieri della città. In piazza anche studenti, lavoratori e ovviamente tanti disoccupati. "L'abolizione del reddito costringerà tantissima gente a tornare a lavorare per pochi euro, senza garanzie e senza contratto. Se ci tolgono il reddito vogliamo lavoro vero e non lavoro nero" , commenta Guarino. "Togliere il reddito è un grave attacco alla Sicilia, dove i percettori sono tanti e lavoro dignitoso non ce n'è. In un anno di certo non troveranno lavoro per tutti i percettori" , prosegue Grasso.