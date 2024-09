"Presidio consolidato". I due anni di Meloni a Palazzo Chigi visti dai social

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 25 settembre 2022, gli italiani sono andati al voto e hanno chiesto che a guidarli fosse Fratelli d'Italia. Il partito fondato da Giorgia Meloni è stato il più votato e lei è così diventata la prima donna a essere presidente del Consiglio in Italia, per lo più con un governo di centrodestra. La rottura del tetto di cristallo da parte del leader di FdI è stato un evento storico e a distanza di 2 anni da quel giorno, quando si appresta a effettuare il giro di boa del mandato, Giorgia Meloni conferma la fiducia negli elettori, come dimostrano i dati dell'analisi social effettuata dalla società Arcadia di Domenico Giordano.

L'aumento dei follower sui profilo del presidente del Consiglio è stato costante dalla sua elezione sia nel periodo 26 settembre 2022 - 25 settembre 2023 che in quello 26 settembre 2023 - 24 settembre 2024. Dai numeri si registra uno spostamento di follower da Facebook alle altre piattaforme ma in generale i risultati sono eccellenti per ognuna. L'incremento su Faceboook è stato di 539mila unità, su Instagram di 2,468 milioni, che rappresenta il maggior aumento assoluto. Su X è cresciuta di 1,146 milioni follower e su TikTok di 1,7 milioni. Numeri straordinari in soli due anni, che indicano un'attenzione crescente nei suoi confronti, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Un interesse che si conferma anche nell'analisi delle reazioni social sui profili del premier, cresciute sensibilmente con la sola eccezione di Facebook dove, però, è già stato fatto notare lo spostamento. Nei due anni, su Instagram, sono state 64,2 le interazioni complessive sul profilo di Giorgia Meloni, mentre 10,8 milioni sono state quelle su X e 13,8 milioni quelle su X. In tutti e tre i casi, come si evince dallo studio di Arcadia, c'è stato un incremento nel periodo 2023/2024 rispetto a precedente, un altro segnale dell'interesse in crescita nei confronti del premier Meloni. L'unica flessione da un periodo all'altro si verifica, appunto, su Facebook, dove sono state comunque 29,7 milioni le interazioni in due anni.

A confermare l'andamento positivo del profilo di Giorgia Meloni ci sono anche, e soprattutto, le menzioni, che sono complessivamente passate da 1,1milioni del 2022/2023 a 3,327 milioni nel 2023/2024. Ciò significa un dato che in 12 mesi è più che raddoppiato, come specchio dell'interesse crescente vero il lavoro e le politiche di Meloni. Anche il rapporto tra opinione positiva/negativa della rete in due anni è rimasto pressoché stabile, passando dal 41/48 del 2022/2023 al 40/47 del 2023/24. La cifra restante per raggiungere il totale è rappresentata dal sentiment neutrale nei confronti del premier. L'aumento dei follower e quello delle interazioni è un dato specchio del successo social di Meloni, questi due valori, messi in correlazione tra loro, forniscono l'engagement del profilo che, a fronte di un aumento poderoso del numero di follower, ha subito un lieve calo nel passaggio da un anno all'altro, restando comunque in media.

Domenico Giordano, a fronte dei dati emersi dalla sua analisi, sottolinea che " l’attenzione digitale si è spostata da Facebook verso altre piattaforme, in particolare Instagram, TikTok e poi anche X " e che " su queste piattaforme è cresciuto sensibilmente il numero delle interazioni totali, così come sono aumentati considerevolmente i nuovi follower che hanno scelto di popolare i canali social ". Con la crescita, prosegue, " necessariamente è diminuito in proporzione anche il tasso di interazione e dell’engagement, che comunque rimangono in media rispetto all’anno precedente ". Allargando l'orizzonte dell'analisi della rete, conclude l'analista, " si consolida un presidio quantitativo e qualitativo dell’info-sfera digitale.

Sul primo aspetto, abbiamo una crescita notevole delle menzioni della keyword 'Giorgia Meloni', sul secondo punto, quello qualitativo, la percentuale del sentiment positivo passa dal 41 al 40%, quello negativo cala dal 48% al 47%".