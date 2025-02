"Maggioranza coesa". Vertice Meloni, Salvini e Tajani a Palazzo Chigi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è tenuto nella tarda mattinata odierna un incontro della maggioranza di governo all'interno della sede di Palazzo Chigi. Stando a quanto si apprende, la riunione dell'esecutivo di centrodestra ha visto protagonisti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Secondo fonti del governo si sarebbe trattato di uno dei tanti appuntamenti di routine che riguardano i tre leader di partito e che avvengono a cadenza pressoché settimanale. Fra i temi affrontati - riferiscono le medesime fonti - non ci sarebbero stati né la situazione internazionale né i prossimi provvedimenti economici del governo: " Si è trattato di un semplice incontro che i tre leader fanno tutte le settimane. Nessun vertice ".

Il segretario nazionale di Forza Italia e quello della Lega hanno lasciato verso le ore 13.30 la sede dell'esecutivo, dove erano arrivati circa un'ora prima. A metà mattina il ministro degli Esteri aveva assicurato che non c'è alcuno scontro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia e che " il centrodestra è coeso ". Rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa che verteva sul programma di eventi del movimento azzurro in vista del congresso del Partito Popolare Europeo a Valencia il 29 e 30 aprile.

Tajani ha voluto quindi precisare in merito al presunto litigio tra Forza Italia e la comunità guidata dalla premier Meloni in commissione Covid. " Ci possono essere vedute diverse, ma non c’è nessuno scontro. Non si facciano illusioni a sinistra - sottolinea il capo della Farnesina -. Il centrodestra è coeso, siamo una coalizione e ognuno ha la sua identità. Discutere non significa avere delle fratture, la maggioranza è coesa e andrà avanti insieme fino a fine legislatura garantendo stabilità al Paese in un momento di cambiamenti nel mondo ".

L'incontro di oggi a ora di pranzo è avvenuto il giorno dopo il Consiglio dei ministri che ha licenziato il decreto legge sull'organizzazione e il reclutamento nella Pubblica amministrazione, mentre è stato rinviato alla prossima riunione del governo Meloni il tema riguardante il caro bollette. Dentro l'esecutivo regna comunque ottimismo su questo ambito.

in fase di finalizzazione e sarà a brevissimo portato all'esame definitivo del Consiglio dei ministri

Nel frattempo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato in Senato, in occasione dell'ultimo question time, che lo schema di decreto legislativo per il- di competenza del ministero dell'Economia e delle Finanze - è "".