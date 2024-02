La stretta di Valditara: "No all'uso degli smartphone nelle scuole"

Niente cellulari alle scuole primarie e medie anche per scopi didattici. È quanto previsto dalle nuove "Linee guida sulla educazione alla cittadinanza" che saranno pubblicate prossimamente.

Secondo “quanto sta emergendo da diversi studi anche internazionali, è sconsigliato l'utilizzo anche a fini didattici dello smartphone dalle scuole d'infanzia alle scuole secondarie di primo grado”, si legge in una nota del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara conferma quanto lo stesso titolare del dicastero di Viale Trastevere aveva anticipato in un colloquio con Il Foglio. “Per le scuole primarie è raccomandato invece l'utilizzo del tablet esclusivamente per finalità didattiche e inclusive", conclude. Anche la Francia, già dal 2018, vieta l’uso di telefoni cellulari alle elementari e alle medie. La stessa strada è stata poi imboccata da Svezia, Finlandia e Olanda. Le nuove linee guida, però, fanno un passo ulteriore rispetto a questi divieti.

"Non entro nei progetti del ministro Valditara però posso dire che noi quello che abbiamo fatto è già andato un pò in questo senso perché abbiamo istituito il parental control e quindi ora dobbiamo cercare di farlo utilizzare al meglio", ha commentato il ministro della Famiglia e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella. Grande soddisfazione è stata espressa dal responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, Valentina Aprea: “Condividiamo con il ministro Valditara che nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo l'uso del tablet sia solo didattico, per favorire apprendimenti personalizzati al passo con i tempi. Bene anche l'indicazione alle scuole e alle famiglie di evitare l'utilizzo dello smartphone nelle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado".