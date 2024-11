Turismo, il ministro Santanché riunisce a Firenze i protagonisti del settore

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà Firenze, la culla del Rinascimento, ad ospitare il secondo Forum Internazionale del Turismo, l’8 e il 9 novembre presso la Fortezza da Basso. L’evento, che precede il primo G7 dedicato al turismo, ha l’obiettivo di definire e affrontare insieme ai rappresentanti dell’industria le sfide presenti e future.

La sinergia d'intenti

Proprio il ministro del Turismo Daniela Santanché ha voluto riunire in una delle nostre città italiane più belle e ricche di storia tutti i protagonisti del settore; assessori regionali, associazioni di categoria, imprese, startup, sindaci e istituzioni, tutti attori che insieme formano una sinergia vincente per uno dei "brand" d'eccellenza del made in Italy.

Di cosa si parlerà

Tanti saranno gli argomenti che verranno intavolati e discussi durante la due giorni, dall'intelligenza artificiale, con la partecipazione di esperti come l’imprenditore e fondatore di AI Academy Gianluca Mauro, al Giubileo, un appuntamento che coinvolge non solo Roma ma l’intera Nazione. Proprio dell'evento giubilare si discuterà con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e monsignor Rino Fisichella.

Il programma

La due giorni si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa, del sindaco di Firenze Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, seguiti dall’intervento del ministro Santanchè. Moderatore sarà il giornalista e conduttore Nicola Porro.

Il programma è strutturato in dieci panel che vedranno la partecipazione di imprenditori, assessori regionali, esperti e associazioni di categoria.

I temi affrontati spazieranno dalla crescita economica alla formazione e alle competenze, dall’accessibilità al turismo montano e marittimo, fino al turismo all’aria aperta, al benessere e alla qualità dell’offerta turistica. Il programma completo dell’evento, costantemente aggiornato, è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.