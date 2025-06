Valditara: "La lotta ai diplomifici sta dando i suoi frutti"

Con l’approvazione recente del decreto-legge 45 del 2025, sono state introdotte misure chiare e controlli rigorosi per contrastare i cosiddetti diplomifici. Parallelamente, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e in attuazione del Protocollo d’intesa siglato con la Guardia di Finanza, nei mesi scorsi è stata avviata una vasta azione ispettiva che ha portato alla revoca della parità scolastica a numerose istituzioni educative.

Le parole di Valditara

" La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i suoi primi frutti concreti ", commenta il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, " il nostro impegno è per una scuola seria, contrassegnata dal merito e dalla legalità ".

Le revoche

In Sicilia, nei primi mesi del 2025, sono state revocate 11 parità per le scuole di secondo grado, di cui 8 a seguito delle ispezioni avviate durante l’anno scolastico 2024/2025. Sempre in Sicilia, nel corso del 2024, si sono registrate altre 24 revoche. Nel 2024, inoltre, le revoche sono state 11 in Calabria e 30 in Campania.

Alcuni segnali emergono anche dagli esami di Stato. Dai dati della Maturità 2025 si osserva una diminuzione dei candidati esterni sia nelle scuole statali che in quelle paritarie. In particolare, i candidati esterni totali quest’anno sono 13.066, rispetto ai 13.787 del 2024, registrando un calo del 5,2%. Nelle scuole statali, i candidati esterni sono diminuiti del 6,9%, mentre nelle scuole paritarie la riduzione è dell’1,3%.

La diminuzione dei candidati esterni alla Maturità, sia nelle scuole statali che in quelle paritarie, ha raggiunto livelli significativi in alcune regioni, soprattutto dove i controlli sui cosiddetti diplomifici hanno portato a numerose revoche della parità. In Calabria, i candidati esterni sono diminuiti del 30,9%, passando da 747 nel 2024 a 516 nel 2025.

In Campania la riduzione è stata del 25%, con un calo da 1.685 a 1.264 candidati esterni nello stesso periodo. In Sicilia, la flessione è stata del 23,9%, con i numeri che sono scesi da 1.613 nel 2024 a 1.228 nel 2025.