Valditara: "Il Piano Estate è un grande successo"

" La scuola è punto di riferimento per studenti e famiglie anche nei mesi estivi ”, con queste parole il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso la sua grande soddisfazione per il Piano Estate. “ Circa 950 mila studenti coinvolti, oltre 4.500 le scuole che hanno partecipato " ha spiegato il ministro che in serata sarà al Parco Archeologico di Pompei, in occasione dell’edizione speciale di Scuola Futura.

Cosa è il Piano Estate

“ Questa iniziativa, per il quale abbiamo stanziato 400 milioni di euro, a cui si aggiungono 18 milioni di euro di fondi PCTO e circa 80 milioni di euro di fondi PNRR, rappresenta un impegno concreto del nostro Ministero per garantire a tutti gli studenti opportunità di crescita di qualità, anche al di fuori del tradizionale anno scolastico, e alle famiglie un supporto concreto durante i mesi estivi. Le attività organizzate a Pompei - ha spiegato Valditara - s ono un esempio straordinario di come possiamo offrire esperienze formative arricchenti, che aiutano a colmare i divari territoriali, a potenziare le competenze, a sviluppare una sana socialità, venendo incontro anche alle esigenze lavorative delle famiglie ”.

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza della partecipazione attiva degli istituti e delle comunità locali per realizzare una vasta gamma di attività, tra cui laboratori creativi, esperienze sportive, culturali e ludiche, corsi di recupero e di potenziamento, tutte mirate a sostenere la crescita dei giovani. Tra l'altro il 41% dei progetti ha interessato le scuole del Sud.

Tutti i numeri messi in campo

• 4.526 istituzioni scolastiche;

• 37.069 moduli didattici e formativi richiesti dalle scuole;

• ⁠1.112.070 ore di formazione e di didattica aggiuntiva richiesti per il Piano Estate;

• circa 800.000 studenti coinvolti nei percorsi formativi;

• 2.576 moduli didattici specifici di PCTO all’estero;

• 40.320 studenti coinvolti in percorsi di PCTO;

• circa 110.000 studenti attualmente in formazione nei seguenti percorsi PNRR:

- contrasto alla dispersione scolastica e superamento dei divari territoriali per le Scuole secondarie di primo e di secondo grado;

- STEM e orientamento per le Scuole primarie e secondarie;

- competenze linguistiche per le Scuole primarie e secondarie.

Le attività realizzate

• Consapevolezza ed espressione culturale: 21,9%;

• Sport: 18,7%;

• ⁠Competenze personali, relazionali e sociali: 14,9%;

• Competenze STEM: 11,2%;

• Contrasto alla dispersione scolastica, Italiano, Lingua straniera, Coding e competenze digitali, PCTO all’estero, Cittadinanza; Competenze imprenditoriali.