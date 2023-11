"Appunti su Hitler...". Hamas studia il nazismo: trovato Mein Kampf a Gaza

In molti hanno criticato il paragone tra Hamas e i nazisti, ma ora sembra che vi siano le prove materiali del loro allineamento ideologico. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha mostrato in un'intervista alla Bbc una copia in arabo dei Mein Kampf di Adolf Hitler, trovato nella stanza dei bambini di un appartamento di Gaza che i terroristi palestinesi usavano come base. " Questo è il libro che ha portato all'Olocausto e il libro che ha provocato la Seconda guerra mondiale ", ha commentato il capo di Stato di Tel Aviv.

Izraelski prezydent Isaac Herzog uzasadnia masowe zabijanie palestyńskich dzieci książką Adolfa Hitlera "Mein Kampf" znalezioną w „pokoju dziecięcym” w Gazie. pic.twitter.com/CBMAUgi5JB — Andy Wilinski (@andy_wilinski) November 12, 2023