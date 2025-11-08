Raid di Mosca sull'Ucraina, lanciati 450 droni e 45 missili. Ambasciatore russo a Roma: "Media e politici ottusi fomentano l'odio"

"Sarebbe impossibile non provare ammirazione per la fermezza di cui gli italiani danno prova, per la loro immunità di fronte all’odio e all’ostilità fomentati dai media e da certi politici ottusi nei confronti del nostro Paese, del nostro popolo e delle nostre autorità". Così su Telegram l'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. "Ebbene - afferma Paramonov -, a fine ottobre presso l’ambasciata della Federazione russa in Italia è giunto in visita il collezionista milanese Paolo Polvani. E non è arrivato a mani vuote: il signor Polvani ha infatti portato in dono alla Russia il dipinto di Lev Feliksovic Lagorio dal titolo 'Luna piena sopra la Crimeà (1879). Secondo il certificato d’inventario apposto sul retro di quest’opera d’arte, risulta che il dipinto facesse parte della collezione d’arte del Museo statale della Reggia di Gatcina, in Russia. Non è noto quando, né come l’opera sia finita nella Penisola.Ma questo, in fondo, non ha importanza. La cosa importante è che, grazie alla visione, alle convinzioni, all’onestà e all’integrità del signor Polvani, che ha ritenuto fosse suo dovere compiere questo gesto improntato all’amicizia e alla riconciliazione, l’opera realizzata dall’illustre artista russo Lev Lagorio, che egli dedicò alla Crimea, potrà presto fare ritorno nella sua patria, proprio come la stessa Crimea fece ritorno, nel 2014, alla Madre patria: la Russia".