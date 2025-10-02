Diretta | Zelensky spinge sui missili a lungo raggio: "Deciderà Trump"

"Non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente su nulla, il che significa che credo che tutti abbiano sottovalutato la minaccia che rappresenta la Russia. Non sto dicendo che non abbiamo fatto nulla, perché stiamo facendo molto. E la mia speranza è che tutti riconoscano che dobbiamo considerare l'Ucraina come la prima linea di difesa. Quindi tutto ciò che facciamo in Ucraina serve a difenderci nel resto d'Europa. Stiamo facendo molto, ma dobbiamo accelerare e aumentare le nostre capacità. Direi che il 2035 sarà troppo tardi per riarmare l'Europa. Dobbiamo essere in grado di difenderci completamente" e il punto "è il 2030". Lo dice la premier danese, Mette Frederiksen, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. "Penso - aggiunge - che il 2035 sia troppo tardi. Penso che il 2030 dovrebbe essere il punto fermo. Ma non significa che possiamo aspettare fino al 2030, significa che dobbiamo fare tutto il possibile ora", "dobbiamo prendere tutte le esperienze, tutte le nuove tecnologie, tutte le innovazioni dall'Ucraina e inserirle nel nostro riarmo".