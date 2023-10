F-16 Usa abbatte drono turco. Lo scontro ad alta quota

Un caccia F-16 dell’aviazione statunitense ha abbattuto un drone turco Anka-S in Siria. Lo scontro sarebbe avvenuto ad Hasakah, nelle vicinanze della base americana di Tel Bediar nel nord-est del Paese. Nell’installazione sono schierati 900 uomini delle forze speciali di Washington. I soldati, giudicando una minaccia l’avvicinamento del velivolo di Ankara, avrebbero immediatamente chiamato il supporto aereo.

#BREAKING: Confirmed now! F-35A fighter jet of #USAF from 421st EFS shot-down a #Turkish Air Force's Anka-S armed drone over #Hasakah. The Turkish drone had bombed positions of #SDF which are the #US allies in NE of #Syria. #Turkey must know that they No longer can easily target… pic.twitter.com/gLmZfSiZ8r — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 5, 2023

L’Associated Press ha riportato in forma anonima le parole di un ufficiale americano secondo cui il velivolo stava volando in maniera “ irregolare ” e “ poco sicuro ”. Pare, inoltre, che l’ordine di abbattere il drone sia arrivato solo dopo che la Casa Bianca ha chiamato più volte i funzionari militari turchi, per avvertirli che stavano operando vicino alle forze di terra statunitensi.

La notizia è stata confermata dal Comando centrale degli Stati Uniti e dai vertici dell’Air Force. Sembra che, prima di essere abbattuto, il drone avesse bombardato alcune posizioni delle Forze democratiche siriane, alleate della Casa Bianca nella lotta all’Isis. Secondo Al-Monitor, nell’attacco turco sarebbero state distrutte alcune infrastrutture strategiche, tra cui centrali elettriche e impianti petroliferi.

Il ministro della Difesa turco si è affrettato a negare l’accaduto attraverso i media nazionali, sostenendo che nessun drone di Ankara è stato abbattuto in Siria. Su X, però, sono emersi video dell’abbattimento e fotografie della carcassa distrutta del velivolo. Inoltre, diversi account fasulli si sono messi ad inondare di commenti i post che riportavano questa notizia, sostenendo che fosse falsa. È la prima volta che avviene uno scontro diretto tra i due Paesi Nato, che di solito operano in stretto coordinamento per condurre manovre aeree.

In case anyone missed it:



A U.S. fighter jet shot down a Turkish drone over NE #Syria earlier today -- I've had that confirmed by a senior U.S. official.



That's a VERY rare NATO-on-NATO clash. pic.twitter.com/QJNrOLhgF3 — Charles Lister (@Charles_Lister) October 5, 2023