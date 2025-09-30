Gaza, Hamas prende tempo per studiare il piano di Trump

Il primo ministro qatariota e il capo dell'intelligence egiziana hanno condiviso con i negoziatori di Hamas il piano in 20 punti per Gaza presentato da Donald Trump. I funzionari di Hamas, secondo la fonte citata dall'emittente Cnn, hanno affermato che avrebbero esaminato il piano in buona fede e avrebbero risposto.

Il ministero degli Esteri del Qatar ha confermato che il primo ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ha ricevuto una telefonata dai leader degli Stati Uniti e di Israele, in cui Benjamin Netanyahu si è scusato per l'attacco nella capitale Doha che all'inizio del mese ha preso di mira una delegazione di Hamas. Al-Thani, spiega il ministero, ha "accolto con favore le garanzie fornite" e ha espresso la disponibilità del Qatar a riprendere gli sforzi di mediazione per porre fine alla violenza nella Striscia di Gaza.