Gaza, Hamas prende tempo per studiare il piano di Trump

Il piano di pace per Gaza presentato ieri alla Casa Bianca, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi (e la consegna dei corpi di quelli deceduti), l'amnistia per i vertici dei miliziani che accettano e un organismo di transizione guidato da Trump e da Blair, ha riscosso l'apprezzamento di diversi paesi arabi.Ora resta da capire quale sarà la risposta di Hamas. Per il momento trapela questo: il movimento palestinese intende studiare il piano prima di dare la propria risposta. C'è grande attesa, dunque, anche se nel giro di pochi giorni si dovrebbe conoscere la decisione.
Netanyahu: "L'Idf rimarrà nella maggior parte di Gaza"
Il premier israeliano Netanyahu ha affermato che l'esercito "rimarrà nella maggior parte di Gaza". Ha poi aggiunto che nei colloqui con Trump non ha accettato lo Stato palestinese.
Cina: "Bene gli sforzi per allentare le tensioni"
La Cina "accoglie con favore e sostiene tutti gli sforzi per allentare le tensioni tra Palestina e Israele", ha dichiarato martedì un portavoce degli Esteri in merito al piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. "Invitiamo tutte le parti interessate ad attuare rigorosamente le risoluzioni Onu pertinenti, a raggiungere immediatamente un cessate il fuoco completo a Gaza, a rilasciare tutte le persone detenute e ad alleviare la crisi umanitaria il prima possibile", ha dichiarato Guo Jiakun in una conferenza stampa quotidiana. Ha ribadito il sostegno della Cina alla soluzione dei due Stati.
Hamas risponderà al piano Usa tra qualche giorno
Citando fonti diplomatiche, il quotidiano americano Politico afferma che funzionari del Qatar e dell'Egitto hanno presentato la proposta Usa di pace a Gaza ai negoziatori di Hamas. Il movimento islamista della Striscia avrebbe quindi assicurato che esaminerà il documento e darà una risposta tra qualche giorno.
Due fonti palestinesi a conoscenza dei negoziati di Gaza hanno riferito ad Asharq Al-Awsat che ieri sera i mediatori in Egitto e Qatar hanno sottoposto ad Hamas il piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza come parte di un accordo globale. Una fonte vicina ad Hamas ha dichiarato: "La delegazione negoziale di Hamas ha informato i mediatori che il movimento terrà consultazioni approfondite all'interno della sua leadership e con le fazioni palestinesi per studiare il piano in tutte le sue dimensioni e presentare una risposta che rappresenti tutti i palestinesi". La fonte ha sottolineato che "Hamas è desideroso di porre fine all'aggressione, alla guerra e alle sofferenze del popolo palestinese".
Jihad palestinese: "Piano di Trump è una ricetta per una continua aggressione"
La Jihad Islamica, un gruppo militante palestinese che combatte al fianco di Hamas a Gaza, ha criticato duramente il piano di Trump per porre fine alla guerra, affermando che alimenterebbe ulteriori aggressioni contro i palestinesi. "È una ricetta per una continua aggressione contro il popolo palestinese. In questo modo, Israele sta tentando, tramite gli Stati Uniti, di imporre ciò che non è riuscito a ottenere con la guerra", ha affermato il gruppo in una dichiarazione. "Pertanto, consideriamo la dichiarazione americano-israeliana una formula per incendiare la regione".
Qatar ed Egitto hanno illustrato il piano Trump
Il primo ministro qatariota e il capo dell'intelligence egiziana hanno condiviso con i negoziatori di Hamas il piano in 20 punti per Gaza presentato da Donald Trump. I funzionari di Hamas, secondo la fonte citata dall'emittente Cnn, hanno affermato che avrebbero esaminato il piano in buona fede e avrebbero risposto.
Il ministero degli Esteri del Qatar ha confermato che il primo ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ha ricevuto una telefonata dai leader degli Stati Uniti e di Israele, in cui Benjamin Netanyahu si è scusato per l'attacco nella capitale Doha che all'inizio del mese ha preso di mira una delegazione di Hamas. Al-Thani, spiega il ministero, ha "accolto con favore le garanzie fornite" e ha espresso la disponibilità del Qatar a riprendere gli sforzi di mediazione per porre fine alla violenza nella Striscia di Gaza.