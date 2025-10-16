Mosca schiera i nuovi droni “intelligenti”: ecco a cosa puntano e cosa rischia Kiev

L’incremento degli attacchi russi alla rete ferroviaria ucraina segna una nuova fase del conflitto. L’impiego di droni a lungo raggio, dotati di sistemi avanzati di guida e trasmissione, punta a colpire il sistema logistico del Paese, con ripercussioni sul piano militare, economico e sociale.

Un attacco preciso al cuore della rete logistica ucraina

Di recente, un convoglio ferroviario ucraino è stato colpito vicino alla cittadina di Bobrovytsya, nella regione di Chernihiv, a oltre 150 chilometri dal confine con la Russia. Fonti ufficiali ucraine riferiscono che l’obiettivo era un treno in movimento, attaccato inizialmente alla locomotiva e poi ai vagoni, alcuni dei quali trasportavano carburante e cereali. L’azione ha causato danni significativi, lasciando decine di migliaia di utenti senza energia elettrica e provocando ritardi su varie linee.

L’operazione si distingue per l’uso di droni presumibilmente guidati in tempo reale, capaci di colpire obiettivi mobili. Se confermato, ciò rappresenterebbe un’importante evoluzione nelle capacità operative russe, finora concentrate su bersagli statici. L’attacco evidenzia un intento chiaro: compromettere le rotte logistiche interne ucraine anche lontano dalle zone di conflitto, colpendo infrastrutture fondamentali per il trasporto civile e militare.

L’evoluzione della tecnologia droni russa: maggiore precisione e minaccia

Negli ultimi mesi, Mosca ha potenziato sensibilmente le proprie capacità nel campo dei veicoli aerei senza pilota. I droni impiegati, appartenenti alla famiglia Shahed di origine iraniana, sono ora prodotti localmente in grandi quantità e presentano un livello tecnologico avanzato. Le versioni più recenti sono dotate di sistemi ottici per il riconoscimento notturno, sensori anticollisione, antenne multicanale resistenti alle interferenze e unità di elaborazione in grado di analizzare immagini in tempo reale.

Questi strumenti, come il microprocessore NJO consentono ai droni di identificare visivamente il bersaglio e modificare la rotta durante il volo. Alcuni modelli dispongono anche di dispositivi di autodistruzione e sistemi di guida terminale ottica, aumentando la capacità di eludere le contromisure elettroniche. È probabile che gli ultimi attacchi siano stati supportati da stazioni di controllo avanzate o ripetitori mobili, aerei o terrestri, in grado di mantenere il collegamento diretto con i droni durante l’operazione.

La logistica come strumento geopolitico

L’offensiva russa contro la rete ferroviaria ucraina va interpretata non solo come un’azione tattica, ma come parte di una strategia a lungo termine volta a trasformare le infrastrutture civili in leve di pressione geopolitica. L’interruzione sistematica delle linee ferroviarie, specialmente nelle regioni settentrionali e orientali, produce un effetto a catena che si estende oltre i confini ucraini, coinvolgendo i Paesi partner e i corridoi di transito regionali.

Da un lato, il danneggiamento delle infrastrutture ostacola l’arrivo di aiuti militari e umanitari provenienti dall’Europa, poiché gran parte di questi viene trasferita via terra dopo lo sbarco in Polonia o Romania. Dall’altro, l’esportazione di prodotti strategici di Kiev, come grano, materie prime e prodotti industriali, subisce ritardi e deviazioni che incidono sui mercati internazionali, soprattutto quelli mediorientali e africani, già colpiti dalle conseguenze del conflitto.

Ne scaturisce un effetto moltiplicatore: la pressione sulla rete logistica non solo mina la capacità di resistenza interna dell’Ucraina, ma influisce anche sulla stabilità economica e alimentare di aree fragili del sistema globale. Per questo, istituzioni come Nazioni Unite e Unione Europea hanno manifestato preoccupazione per il deterioramento delle rotte terrestri, considerando interventi di supporto infrastrutturale e assistenza tecnica per garantire la continuità del trasporto su ferro.

Uno scenario di guerra tecnologica in trasformazione

L’uso dei droni come arma contro le infrastrutture ferroviarie rappresenta un’evoluzione della guerra asimmetrica, dove la tecnologia consente di massimizzare l’efficacia degli attacchi a costi contenuti. La Russia ha compreso che saturare il cielo ucraino con migliaia di droni a lungo raggio, dotati di capacità di riconoscimento visivo e guida intelligente, consente di logorare gradualmente il sistema Paese, colpendo i suoi punti nevralgici.

Secondo le stime più recenti, Mosca intende produrre oltre 60.000 droni kamikaze all’anno. Anche se solo una piccola parte venisse impiegata contro convogli ferroviari, sottostazioni, depositi di carburante o ponti strategici, l’impatto cumulativo potrebbe costringere Kiev a rivedere la sua dottrina logistica. Gli esperti ritengono che, per fronteggiare questa minaccia crescente, sarà necessario sviluppare una difesa aerea mobile in grado di accompagnare i convogli, integrare sistemi di disturbo elettronico sulle tratte ferroviarie più vulnerabili e creare ridondanze infrastrutturali a livello nazionale.

Nel frattempo, l’intelligence ucraina ha già rilevato tentativi russi di testare droni autonomi con algoritmi integrati per l’identificazione dei bersagli, ponendo le basi per una

maggiore automazione delle operazioni offensive. La sfida attuale non è più solo quantitativa, ma si sposta sulla qualità: il vantaggio sarà di chi saprà adattarsi più rapidamente all’evoluzione dello scontro tecnologico.