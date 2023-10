Guerra tra Israele e Hamas: tutte le fasi del conflitto

" Siamo in guerra. Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto ". Con queste parole, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la ripresa dell'iniziativa da parte di Israele dopo lo choc iniziale dell'attacco su vasta scala condotto dalle forze palestinesi. Sabato 7 ottobre è stato ribattezzato come "l'11 settembre" dello Stato ebraico, colto di sorpresa dall'assalto di Hamas che ha causato un massacro di civili senza precedenti. In risposta, Tel Aviv ha dato il via all'operazione "Spade di ferro", con l'obiettivo di spazzare via l'organizzazione terroristica una volta per tutte.

L'assalto di Hamas: missili su Israele e commando per le strade

Attorno alle 6.30 del mattino di sabato 7 ottobre, è scattata l’operazione “Diluvio al-Aqsa”. I miliziani palestinesi di Hamas hanno lanciato oltre 5mila razzi su Israele, puntando alla saturazione del sistema difensivo antiaereo “Iron dome”. Nelle ore successive, gruppi di terroristi si sono infiltrati nel territorio dello Stato ebraico in deltaplano, tramite i tunnel sotterranei e sfondando in più punti la rete che circondava l’exclave di Gaza tramite esplosivi e bulldozer.

L’esercito di Tel Aviv è stato preso di sorpresa e i soldati stanziati intorno alla Striscia sono stati uccisi, rapiti o costretti alla ritirata. I guerriglieri hanno preso possesso dell’equipaggiamento abbandonato nelle basi e hanno iniziato a muoversi rapidamente tra i kibbutz e i villaggi vicini a Gaza, prendendo altri ostaggi e massacrando la popolazione inerme. I terroristi hanno preso di mira anche l’area di un rave party, in cui si trovavano migliaia di giovani. Le strade del sud di Israele sono diventate un campo di battaglia, con i civili in fuga bersagliati dai miliziani che, a bordo di automobili e pickup, hanno braccato la popolazione casa per casa.

Nelle notti del 7 e dell'8 ottobre, ulteriori gruppi di terroristi sono entrati in Israele, rinforzando il contingente di Hamas e portandolo a circa un migliaio di effettivi. Sfruttando la copertura della notte, altri commando hanno usato dei deltaplani per arrivare in profondità nel territorio israeliano, raggiungendo persino Tel Aviv. Questi gruppi isolati sono stati eliminati rapidamente dall’Idf. Lunedì 9 ottobre, la divisione politica dell'organizzazione terroristica ha annunciato che " non ci sarà alcuna tregua con Israele ".

La risposta di Israele: mobilitazione e raid aerei su Gaza

Dopo l’iniziale difficoltà, Israele ha iniziato a mobilitarsi per il conflitto. Sabato 7 ottobre, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato lo stato di guerra, approvato formalmente dal governo il giorno dopo. Contemporaneamente, le unità speciali della polizia e le truppe dell'Idf hanno iniziato le operazioni offensive contro i miliziani di Hamas, nome in codice "Spade di ferro".

Per le successive 48 ore, le forze israeliane hanno bloccato l'avanzata dei terroristi e hanno iniziato le operazioni di epurazione nei villaggi occupati, eliminando circa 400 combattenti nemici e portando in salvo alcuni civili rintanatisi in casa o rimasti nascosti nelle automobili crivellate di colpi. Altri miliziani sono stati arrestati. Contemporaneamente, le truppe stanziate alla frontiera con il Libano si sono scontrate con gli Hezbollah. Una squadra del gruppo terroristico filo-iraniano ha tentato di superare la frontiera a bordo di motociclette e, una volta respinto, ha sparato diversi colpi di mortaio contro una base radar israeliana, a cui l'Idf ha risposto con il fuoco di artiglieria. Lunedì 9, si sono verificati altri combattimenti in questa zona, ma gli Hezbollah hanno negato il loro coinvolgimento. Pare che si sia trattato di un commando della Jihad palestinese che ha tentato di infiltrarsi in Israele passando dal territorio libanese.

L'aviazione ha dato il via ad una potente campagna di bombardamenti nella Striscia e lungo i valichi di confine con Israele, decimando altri rinforzi di Hamas. Diversi edifici a Gaza sono stati al suolo, tra cui alcune torri residenziali in cui i terroristi nascondevano uomini e armi, punti di osservazione, depositi di munizioni e siti di lancio dei missili. Nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre, l'Idf ha annunciato di aver riconquistato tutti i villaggi e i kibbutz occupati dai palestinesi, avvisando comunque della possibilità che nel territorio israeliano vi fossero altri combattenti.

Intanto, è iniziata la mobilitazione dei riservisti che, in due giorni, ha chiamato alle armi ben 300mila soldati. Mezzi pesanti e obici di artiglieria sono stati spostati verso il fronte, in preparazione per l'offensiva di terra nella Striscia autorizzata dalla Knesset domenica 8. Il ministro della Difesa Yovan Gallant ha annunciato un " assedio totale " di Gaza, iniziato con il taglio dell'elettricità, del cibo, dell'acqua e del carburante: " Stiamo combattendo degli animali umani e ci comporteremo di conseguenza ".

Le vittime civili e gli ostaggi: la barbarie dei terroristi

Fin dalle prime ore della guerra, su internet sono circolati video e foto delle atrocità commesse dai miliziani di Hamas. I loro primi bersagli sono stati i civili, fucilati nelle loro macchine, per le strade e alle fermate dell'autobus. I terroristi, inoltre, hanno compiuto veri e propri rastrellamenti nei villaggi occupati, massacrando intere famiglie nelle loro case e prendendo ostaggi da trasportare a Gaza.

Tra le scene più orribili, vi è la parata del cadavere martoriato di una soldatessa israeliana, trasportata per le vie della Striscia come un trofeo, e le immagini del corpo massacrato della giovane tatuatrice tedesca Shani Louk, buttato sul retro di un pickup con braccia e gambe spezzate, circondato da terroristi che festeggiano con orgoglio la loro vittoria su una ragazza inerme. Nel luogo del rave "Nature Party" si è consumata una carneficina: i miliziani hanno sparato sulla folla di ragazzi in fuga, mietendo almeno 260 vittime.

Alcuni sopravvissuti hanno raccontato di essere stati inseguiti mentre scappavano a bordo delle loro vetture. Altri giovani presenti al festival sono stati rapiti e portati nella Striscia. Tristemente celebre è il caso di Noa Argamani, ritratta in un video mentre viene trascinata a bordo di una motocicletta da alcuni terroristi. Nella sera di lunedì 9 ottobre, si contano 800 morti israeliani e oltre 2mila feriti. Gli ostaggi in mano ai palestinesi dovrebbero essere circa 150, rinchiusi nei tunnel sotterranei e in case sicure a Gaza.