Notte di raid su Gaza: colpita la casa del capo militare di Hamas. 1.200 i morti | La diretta

Nel quinto giorno di guerra contro Hamas, Israele ha bombardato la casa di Mohammed Deif, capo delle brigate al-Qassam, l’ala militare dell’organizzazione palestinese. Nell’attacco a Khan Younis hanno perso la vita il padre, il fratello, il figlio e i parenti del comandante dei miliziani. Deif era stato il primo a rivendicare il blitz di sabato scorso. Nel frattempo le vittime israeliane sono arrivate a 1.200, ha confermato il tenente colonnello delle Idf Jonathan Conricus. Orrore per i 200 corpi ritrovati in un kibbutz invaso dai terroristi: i soldati che hanno liberato Kfar Aza hanno annunciato la scoperta di teste mozzate di neonati. Dagli Stati Uniti nuovi aiuti militari a Israele, con il presidente Biden che ieri ha rilasciato importanti dichiarazioni alla stampa, rivelando il numero di connazionali deceduti: 14 hanno perso la vita, mentre 20 sarebbero dispersi, forse in mano ad Hamas. Mistero poi su dei razzi che sarebbero stati lanciati dalla Siria: lo ha denunciato l’esercito israeliano, che nel frattempo ha posizionato 300mila soldati intorno alla Striscia di Gaza. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 11 ottobre.

Israele: "Iniziamo offensiva di terra"

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha promesso una notevole escalation militare nelle prossime ore a Gaza, città che nel frattempo è rimasta completamente al buio senza elettricità dopo la decisione del governo israeliano di tagliare l'energia elettrica. Gallant, riferisce l'agenzia Reuters, ha detto alle truppe israeliane, che si stanno ammassando intorno alla Striscia, che l'attacco si intensificherà. " Abbiamo iniziato l'offensiva dall'aria, più tardi arriveremo anche da terra. Stiamo controllando l'area dal secondo giorno e siamo all'offensiva. Non farà che intensificarsi. Hamas voleva un cambiamento e lo otterrà. Quello che c'era a Gaza non ci sarà più ", ha spiegato il ministro.

Quante persone sono morte

Cambia ancora il bilancio delle vittime israeliane. Il tenente colonnello Jonathan Conricus, ha fatto sapere che i morti sono adesso più di 1.200 e i feriti curati in ospedale ammontano a 2.700. Come ha spiegato il portavoce, questi nuovi aggiornamenti non sono legati a scontri in particolare. Man mano che l’esercito libererà le zone teatro di combattimenti o stragi commesse dai terroristi, sarà possibile avere stime certe anche dai luoghi finora rimasti esclusi dal computo, come i kibbutz.

Il ministero della Sanità della Palestina invece ha comunicato la morte di 950 persone e il ferimento di altre 4.500 a Gaza.

Razzi da Gaza, colpita Sderot

Nuovo lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele. Questa mattina i media israeliani hanno riportato che un edificio residenziale a Sderot è stato colpito dopo una tregua durata solo poche ore. I soccorsi israeliani hanno comunicato che non ci sono stati feriti nell'attacco. Le Idf hanno calcolato che sono partiti circa 5mila razzi da Gaza da sabato a oggi.

Washington schiera la portaerei Ford nel Mediterraneo

La portaerei statunitense Uss Gerald Ford è giunta nel Mediterraneo orientale, una mossa che gli Stati Uniti hanno deciso come ammonimento ad altre potenze regionali che potrebbero allargare il conflitto in corso. " L'arrivo è un potente segnale di deterrenza per ogni eventuale attore ostile a Israele ", ha spiegato il generale Michael Erik Kurilla dello Us Central Command.

Bombe su Gaza, moli nel mirino

Notte di intensi bombardamenti su Gaza. Dopo aver attaccato il porto, nelle prime ore della giornata l’aeronautica di Tel Aviv ha colpito con navi lanciamissili ed elicotteri i moli di Khan Yunis e Gaza, obiettivi navali sfruttati da Hamas per compiere assalti contro la costa israeliana. Nei raid è stato ucciso un subacqueo palestinese che stava tentando di infiltrarsi in territorio israeliano. L’esercito ha schierato 300mila uomini ai confini con Gaza e ha reso nota la neutralizzazione di circa 450 obiettivi nemici appartenenti ad Hamas e ai suoi alleati, oltre alla distruzione di un sistema di rilevamento aereo.

Tajani vola in Egitto

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha in programma oggi una visita al Cairo, dove incontrerà il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi. I due parleranno della guerra tra Israele e Hamas e a seguire Tajani verrà ricevuto dal segretario generale della Lega Araba Ahmed Abdoul Gheit, che lo informerà delle iniziative di pace portate avanti dai vari Stati arabi. Il capo della Farnesina vedrà anche il ministro degli Esteri Sameh Shoukry, con il quale discuterà anche di immigrazione e firmerà una dichiarazione congiunta che recepisce i "Principi di Roma".