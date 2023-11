Guerra Israele-Hamas, isolato l'ospedale di Al Shifa. E Netanyahu boccia il piano Usa

La guerra in Israele è giunta al suo 38esimo giorno. Il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che l’evacuazione di 200mila cittadini da Gaza City negli ultimi tre giorni " fa capire che Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia ". L’esercito israeliano continua ad avanzare, mentre l’aviazione ha bombardato alcune " strutture terroristiche " in Siria in risposta a dei raid contro le Alture del Golan occupate. Preoccupa però la situazione umanitaria nell’exclave palestinese. L’ospedale di Al Shifa, fa sapere l’Oms, ha perso i contatti col mondo esterno dopo intensi combattimenti e un blackout che ha messo in ginocchio la popolazione residente. Nell'area attorno alla clinica non cessano gli attacchi aerei che accompagnano le manovre delle truppe di terra. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rigettato l’idea, caldeggiata dagli Stati Uniti, di un governo dell’Anp nella Striscia di Gaza. " Non ci sarà un'autorità civile che educhi i propri figli a odiare Israele, a uccidere gli israeliani, a cancellare lo Stato di Israele ", ha detto Netanyahu. Stanno risuonando le sirene di allarme a Gornot HaGalil, villaggio situato nel nord di Israele vicino al confine con il Libano. Ecco le ultime notizie di oggi domenica 12 novembre.

Scambio di accuse sull'ospedale, Israele: "Evacuati neonati"

Gli attacchi rivolti direttamente contro l'ospedale di Al-Shifa sarebbero una notizia falsa. È questa la versione ufficiale dell'esercito israeliano, ribadita in un briefing serale dal portavoce Hagari. " Stiamo combattendo – ha detto il contrammiraglio delle Idf – con terroristi che scelgono di combattere proprio accanto all'ospedale. Abbiamo controllato i nostri sistemi e ancora una volta si è trattato di un lancio di un razzo andato male da parte di organizzazioni terroristiche nella Striscia. Hamas sta commettendo un crimine di guerra usando gli ospedali come scudi ". Ieri sera le forze armate hanno fatto di sapere di aver avviato le operazioni per la messa in sicurezza e l'evacuazione dei neonati ospitati dal reparto di pediatria. " L'ospedale di Al Shifa è stato colpito più volte. Siamo soli con 600 pazienti. 40 sono neonati prematuri. Nessuno ascolta il nostro grido ", ha denunciato invece Mohammed Obeid, un chirurgo di Medici senza Frontiere.

Deeply worrisome and frightening: @WHO has lost contact with its focal points in Al-Shifa Hospital in #Gaza, amid horrifying reports of the hospital facing repeated attacks.



There are reports that some of those who fled the hospital have been shot at, wounded, or killed.



The… https://t.co/buhccOjRqF — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023

Allarme drone a sud

La difesa aerea israeliana ha intercettato un drone entrato nello spazio aereo del Paese intorno a Sderot, nel sud di Israele. L'ingresso del velivolo senza pilota ha fatto immediatamente scattare l'allarme sulla città.

Scontri in Cisgiordania, un morto

Continuano i disordini in Cisgiordania, dove ieri un palestinese di 19 anni ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in uno scontro con l'esercito di Tel Aviv nel campo profughi di Jenin. Lo riporta l'agenzia di stampa araba Wafa.

Gli Usa chiedono chiarimenti a Netanyahu

Gli Stati Uniti hanno chiesto chiarimenti in merito alle dichiarazioni del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, secondo il quale Israele manterrà la responsabilità della sicurezza a Gaza per un periodo indefinito dopo la guerra. Lo ha confermato una fonte americana a Times of Israel dopo che la notizia era stata riportata inizialmente dall'emittente israeliana Kan. Ieri sera Netanyahu ha dichiarato di opporsi al ritorno dell'Autorità Nazionale Palestinese a Gaza una volta finita la guerra con Hamas, ritorno che è invece un obiettivo di Washington.