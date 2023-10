Israele colpisce 450 obiettivi di Hamas. E l'Iran minaccia: "Superate le linee rosse" | La diretta

È il 22esimo giorno di guerra in Medio Oriente. Secondo Israele, il conflitto contro Hamas è entrato in una nuova fase: due giorni fa truppe israeliane sono entrate a Gaza per condurre operazioni di terra sulla Striscia, ma l’esercito e il governo si rifiutano ancora di definire tali incursioni come l’invasione che è stata promessa dai vertici militari e dello Stato. Le Israel Defense Forces hanno aumentato notevolmente il numero di soldati e fanteria meccanizzata impegnata nel territorio palestinese. Nella notte ha parlato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il quale ha anche incontrato le famiglie delle oltre 200 persone tenute in ostaggio dai terroristi palestinesi. Il premier ha dichiarato alla stampa che il suo Paese sta combattendo per tutta l’umanità contro un nemico crudele. Nel frattempo a Gaza si sono registrate forti esplosioni e secondo fonti palestinesi sarebbero in corso scontri tra le forze israeliane e arabi. Sono state inoltre ripristinate la rete internet e la linea telefonica, rimaste inaccessibili per due giorni. E non smettono di suonare le sirene di allarme nei villaggi attorno a Gaza. Secondo alcune stime, Hamas avrebbe consumato metà del suo arsenale di razzi. Ecco le notizie di oggi domenica 29 ottobre.

450 obiettivi di Hamas colpiti, più forze di terra a Gaza

L'esercito israeliano afferma di aver colpito con i cacciabombardieri 450 obiettivi appartenenti ad Hamas nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le Idf con un post su X. Israele ha bombardato centri di comando, postazioni di osservazioni e siti di lancio per i missili anticarro. Ed è stato confermato il dispiegamento di nuove unità di terra sulla Striscia di Gaza. I militari sono penetrati anche in profondità per neutralizzare le cellule terroristiche attive nell'enclave palestinese.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו ביממה האחרונה מעל ל-450 מטרות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו מפקדות צבאיות, עמדות תצפית, עמדות ירי נ"ט של ארגון הטרור >> pic.twitter.com/OAu0xBlFow — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

Raisi: "Superate linee rosse, costretti a intervenire"

" Israele ha superato le linee rosse e potrebbe costringere tutti a intervenire ". Lo scrive su X il presidente iraniano Ebrahim Raisi. " I crimini del regime sionista – continua Raisi – hanno superato le linee rosse, fatto che potrebbe costringere tutti a intervenire. Washington ci chiede di non fare nulla, ma continua ad assicurare ampio sostegno a Israele. Gli Stati Uniti hanno inviato messaggi all'asse della resistenza (le forze sostenute dall'Iran in Medio Oriente, Hamas e gli Hezbollah libanesi compresi), ma hanno ricevuto una risposta chiara sul campo di battaglia ".

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield. — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023

Bombe incendiarie in Libano

Sarebbe stato attaccato con bombe incendiarie il sud del Libano. A darne notizia sono i media libanesi che citano il sindaco di Naqura Abbas Awada. Tra le aree colpite da Israele ci sarebbe anche la zona vicino alla base della missione Onu Unifil, che ospita un migliaio di soldati italiani. Non risulterebbero esserci morti o feriti. Già ieri il quartier generale di Unifil era finito sotto tiro. Un militare nepalese della forza di peacekeeping è rimasto ferito durante lo scambio di artiglieria tra Israele ed Hezbollah.

Gaza, rischio collasso ordine pubblico

A Gaza si rischia il " collasso dell'ordine pubblico ". È questo il monito dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) dopo il saccheggio di diversi magazzini e centri di distribuzione di aiuti alimentari che gestisce nella Striscia. " Migliaia di persone sono entrate in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'Unrwa nella Striscia di Gaza centrale e meridionale ", ha scritto l'agenzia dell'Onu in un comunicato. " È un segnale preoccupante che l'ordine pubblico stia iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e un rigido assedio a Gaza ", si conclude la nota.

Ostaggi, si valuta scambio prigionieri

Progressi nei negoziati per il rilascio degli ostaggi. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, ha fatto sapere che le parti coinvolte nelle trattative per la liberazione dei 230 ostaggi stanno valutando la possibilità di un accordo di scambio di prigionieri. Il portavoce, riferisce Haaretz, ha aggiunto che l’atteggiamento caotico di Hamas sta complicando la gestione dei negoziati. Hamas chiede infatti il rilascio di tutti i prigionieri palestinesi catturati tre settimane fa.

Israele: "Aiuti a Gaza saranno aumentati"

" Gli sforzi umanitari a Gaza, guidati dall'Egitto e dagli Stati Uniti, saranno ampliati domenica ". Lo ha detto il portavoce dell'Esercito israeliano, generale di brigata Daniel Hagari, aggiungendo che " gli abitanti di Gaza sono stati avvertiti per più di due settimane, attraverso diversi mezzi di comunicazione: devono stare lontani dagli avamposti appartenenti ad Hamas. Questo avvertimento oggi viene rilanciato: i civili nel nord di Gaza e nella città di Gaza dovrebbero temporaneamente spostarsi a sud in un luogo più sicuro, dove possono ottenere acqua, cibo e medicinali ".

Quanti sono i morti e i feriti

Il bilancio delle vittime israeliane resta invariato, con 1.400 morti, tra cui 311 soldati, e 261 feriti. Risulta più complicato invece fornire dati certi sulla situazione a Gaza: il ministero della Sanità dell'enclave palestinese, che è controllato da Hamas, riporta tra i 7mila e gli 8mila decessi e circa 19mila persone in cura negli ospedali.