Guerra Israele-Hamas, tregua fino a mercoledì. Ma Gallant: "Combatteremo ovunque"

Nel 53esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, le ostilità tra le parti belligeranti rimangono sospese in forza dell'accordo sulla tregua rinnovato ieri e che durerà fino a domani. Nell'ambito dell'intesa, che prevede il rilascio di 20 ostaggi, Tel Aviv ha scarcerato 33 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, soprattutto donne e bambini. Il numero di prigionieri liberati, scambiati finora con 51 ostaggi, è salito a 150 da venerdì. Nel frattempo è stata inviata la lista con i nomi delle persone catturate il 7 ottobre che oggi termineranno la loro prigionia a Gaza. Il Times of Israel fa sapere che i parenti degli ostaggi sono già stati informati dal governo, ma manca ancora la conferma su quanti saranno consegnati oggi. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken farà inoltre tappa in Israele e in Cisgiordania nell'ambito di un viaggio ufficiale che lo porterà anche in Belgio, Macedonia del Nord ed Emirati Arabi Uniti fino al 2 dicembre. Ecco le ultime notizie di oggi.

La versione di Netanyahu

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il suo Paese proseguirà con il piano concordato per il rilascio degli ostaggi, ma la pausa in corso non pregiudicherà gli obiettivi prefissati all'inizio del conflitto, cioè l'eliminazione di Hamas. " Continuiamo – ha detto – con gli obiettivi centrali che ci siamo prefissi: compiere il rilascio degli ostaggi, eliminare Hamas, e assicurare che questa minaccia non si ripeta a Gaza... non vi sarà più un regime che incoraggia il terrorismo, educa al terrorismo, che paga il terrorismo ". A fargli eco il ministro della Difesa Yoav Gallant, che a un gruppo di soldati ha promesso " combattimenti più grandi in tutta la Striscia di Gaza ", aggiungendo che " non ci fermeremo finché non avremo finito ".

Ostaggi in condizioni stabili dopo il rilascio

Il ministero della Sanità israeliano e fonti dell'ospedale Ichlov rassicurano sulle condizioni degli 11 civili liberati ieri, " stabili " nonostante il ricovero precauzionale avvenuto ieri sera. " È stata una notte emozionante e complessa allo stesso tempo ", ha commentato il dottor Ram Sagi.

Telefonata tra Austin e Gallant

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha sentito telefonicamente con il suo omologo israeliano Yoav Gallant per avere un " aggiornamento sul recupero degli ostaggi e sulla pausa operativa delle Forze di difesa israeliane a Gaza ", si legge in una nota del Pentagono. Austin ha fornito un aggiornamento sull'assistenza di sicurezza degli Stati Uniti a Israele e " ha ribadito che gli aiuti umanitari a Gaza devono aumentare e ha invitato gli attori statali e non statali a evitare di espandere il conflitto attuale ".

Crosetto sente Guterres: "Fondamentale presenza Onu a Gaza"