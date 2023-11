Israele-Hamas, c’è l’accordo: 50 ostaggi liberati e tregua rinnovabile. Biden: "Soddisfatto"

Adesso è ufficiale: Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per una pausa nei combattimenti in cambio della liberazione di 50 ostaggi, in particolare donne e bambini. Lo ha annunciato nella notte il governo del Qatar. " L'orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore; durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga ", si legge in un comunicato rilasciato da Doha che era stata infatti incaricata di riferire dei progressi nel negoziato.

" L'accordo – continua – prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, il numero di quelli rilasciati sarà aumentato nelle fasi successive dell'attuazione dell'accordo ".

Inoltre, riferisce sempre il Qatar, grazie a questa intesa potrà aumentare il numero dei convogli e degli aiuti umanitari, incluso il carburante, nella Striscia di Gaza. Decisivo anche il ruolo di Egitto e Stati Uniti, che hanno partecipato alla mediazione tra Tel Aviv e l'organizzazione palestinese.

Estremamente soddisfatto anche il presidente Usa Joe Biden, che ha ringraziato lo sceicco al Thani e il leader egiziano al Sisi. " Come Presidente, non ho priorità più alta che garantire la sicurezza degli americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo ", ha dichiarato. " L'accordo di oggi è una testimonianza dell'instancabile diplomazia e determinazione di molti uomini della nostra Amministrazione che si sono dedicati alla missione di riportare gli americani a casa ".