Scoperti i segreti del K-555: il blitz che mette in difficoltà Mosca

La recente acquisizione da parte dell’intelligence ucraina di documenti riservati relativi al sottomarino nucleare strategico russo K-555 "Knyaz Pozharsky" mette in evidenza le capacità e le vulnerabilità di uno degli elementi più significativi per la deterrenza nucleare di Mosca. Questo evento rappresenta un importante sviluppo nel quadro delle tensioni tra Ucraina e Russia, rivelando dettagli tecnici critici su un armamento chiave della triade nucleare russa.

Il sottomarino strategico K-555: il pilastro della triade nucleare russa

Dall’analisi emerge che il K-555 "Knyaz Pozharsky" appartiene alla classe Borei-A (Progetto 955A), la più recente generazione di sottomarini strategici russi. Questa classe di sommergibili svolge un ruolo essenziale nella capacità di deterrenza nucleare, essendo equipaggiata con sedici silos di lancio per missili balistici intercontinentali R-30 Bulava. Ciascun missile è in grado di trasportare fino a dieci testate nucleari multiple indipendenti (MIRV), assicurando una capacità di attacco strategico di ampia portata. Il K-555 è stato formalmente assegnato alla Flotta del Nord, con base a Gadzhievo, nella regione di Murmansk, e la sua entrata in servizio è stata presieduta dal presidente Putin il 24 luglio 2025.

La documentazione confidenziale

I documenti acquisiti dall’intelligence ucraina includono una vasta gamma di informazioni sensibili: dall’elenco completo dell’equipaggio con dettagli sui ruoli, qualifiche e condizioni fisiche, a istruzioni operative per la conduzione delle missioni di combattimento. Secondo quanto riferito dai servizi segreti, sono stati ottenuti anche schemi tecnici dettagliati relativi ai sistemi di combattimento, alle infrastrutture di sopravvivenza del sottomarino e alla sua struttura organizzativa interna. Particolare rilievo assumono i regolamenti interni degli spazi abitativi, le procedure per il trasferimento di personale ferito e carichi, nonché le modalità operative per il rimorchio e altre attività a bordo. Tra i documenti figurano inoltre rapporti ingegneristici, inclusa un’analisi tecnica di una boa radio danneggiata, con l’identificazione dei membri della commissione di ispezione e delle aziende coinvolte.

Vulnerabilità tecniche

L’accesso a questi dati consente all’intelligence di Kiev di individuare punti di forza ma anche limiti tecnici e operativi del Knyaz Pozharsky e degli altri sottomarini della stessa classe. Questi dati assumono un valore strategico significativo nel quadro della competizione militare e informativa in corso, poiché i sommergibili del Progetto 955A rappresentano un cardine delle ambizioni geopolitiche di Mosca. La comprensione delle vulnerabilità di tali armamenti, quindi, consente di elaborare contromisure efficaci e di influenzare l’equilibrio di potere nell’area euro-atlantica, particolarmente in un momento in cui le forze russe sono sotto crescente pressione da parte delle capacità navali ucraine supportate da tecnologia occidentale.

Il ruolo della flotta russa

La flotta sottomarina russa, e in particolare quella del Nord a cui appartiene il Knyaz Pozharsky, riveste un ruolo fondamentale nelle operazioni militari di Mosca, inclusi lanci di missili e droni contro obiettivi terrestri in Ucraina. Tuttavia, la supremazia navale russa nel Mar Nero è stata significativamente erosa dall’inizio dell’operazione speciale, a causa delle azioni offensive di Kiev e della fornitura di armamenti avanzati da parte dei paesi occidentali. La distruzione di navi tra cui la nave da sbarco Caesar Kunikov e la corvetta missilistica Ivanovets ha segnato un cambiamento significativo nelle dinamiche di controllo marittimo regionale.

In questo scenario, la conoscenza tecnica approfondita della Marina russa acquisita da Kiev potrebbe configurarsi come un elemento strategico di prim’ordine per il prosieguo del conflitto e per la sicurezza internazionale.