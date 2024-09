Bombardieri cinesi H-6 ai raggi x: come li schiera Pechino e cosa possono fare

Negli ultimi anni la Cina ha intensificato la sua presenza militare nella regione occidentale, in particolare nei distretti di Hotan, Kashgar e Shigatse, dove i bombardieri H-6 sono stati dispiegati. Questa mossa strategica riflette non solo l'intenzione di rafforzare la sicurezza nazionale, ma anche di proiettare il potere aereo in un contesto di crescente tensione geopolitica. Dall’analisi delle risorse aperte, si evince che il dispiegamento degli H-6 è parte integrante della modernizzazione delle forze armate cinesi, mirata a rendere la Cina un attore militare più influente a livello globale.

Il dispiegamento di tali bombardieri in queste località è significativo. Hotan e Kashgar, situate nella regione autonoma dello Xinjiang, hanno una posizione strategica che consente un rapido accesso a diverse aree dell'Asia centrale. Gli H-6, noti per la loro capacità di operare in missioni sia convenzionali che nucleari, svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la deterrenza cinese nei confronti di potenziali minacce provenienti da paesi vicini. Come evidenziato in un'analisi di Asia Times, infatti, la loro posizione potrebbe cambiare le dinamiche di sicurezza nella regione.

Shigatse, posta nei pressi del confine tibetano, rappresenta un ulteriore avamposto per le forze aeree cinesi. La sua prossimità all'India, un altro attore regionale di rilevanza, evidenzia l'importanza strategica di questa base. La Cina ha investito notevoli risorse nel miglioramento delle infrastrutture militari in queste aree, rendendo le sue forze aeree più pronte a rispondere a eventuali conflitti. Rapporti descrivono come progetti mirati siano cruciali per la proiezione di potere della Cina.

Pechino sta cercando di sviluppare una forza aerea capace di operare non solo in ambito regionale, ma anche a livello globale. Gli H-6, con le loro capacità di attacco a lungo raggio e il potenziale per l'integrazione di armamenti avanzati, rappresentano un elemento chiave in questo processo. La crescente presenza di bombardieri H-6 in queste regioni non è solo una questione militare, ma ha anche implicazioni geopolitiche. Essa potrebbe influenzare le dinamiche di sicurezza in Asia centrale e meridionale, spingendo i paesi vicini, come l'India e il Pakistan, a rivedere le proprie strategie di difesa. Pertanto, il dispiegamento degli H-6 da parte della Cina non solo aumenta la sua capacità di deterrenza, ma contribuisce anche a ridefinire le relazioni di potere nella regione.

Le evoluzioni

Il Xi’an H-6 è un bombardiere a reazione bimotore, derivato dal Tu-16 sovietico, entrato in servizio nel 1952. La produzione su licenza in Cina è iniziata nel 1956, supportata da tecnici sovietici fino al 1960. Il primo H-6 assemblato in Cina ha completato il suo primo volo nel dicembre 1959, dopo solo 67 giorni di lavoro. L'H-6 ha avuto un ruolo significativo nel programma nucleare cinese, essendo impiegato in nove test nucleari al sito di Lop Nur, inclusa la detonazione della prima bomba termonucleare a tre stadi il 17 giugno 1967. Questo evento ha reso la Cina il quarto stato a sviluppare una simile capacità, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito.

Il primo H-6 completamente “domestico” è volato il 24 dicembre 1968. Inizialmente concepito come bombardiere strategico per la deterrenza nucleare, il suo utilizzo si è evoluto nel tempo, includendo bombardamenti convenzionali e il lancio di missili da crociera. Fino ad oggi, sono state prodotte circa 230 unità. Dal punto di vista operativo, l'H-6 è dotato di un equipaggio di quattro membri: pilota, co-pilota, ufficiale per la guerra elettronica e comunicazioni, e tecnico per il controllo delle armi. Questa configurazione facilita l'esecuzione di missioni complesse, garantendo versatilità e capacità di adattamento a diverse esigenze strategiche.

Il ruolo strategico dell'H-6

Le varianti del bombardiere H-6, in particolare l'H-6K della Forza Aerea dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF) e l'H-6J della Forza Aerea Navale dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLANAF), rivestono un ruolo cruciale nelle operazioni delle forze aeree cinesi. Il PLAAF dispone di diverse brigate di bombardieri assegnate ai comandi militari orientale, meridionale e centrale, con le brigate nucleari 106ª e 23ª sotto un controllo centralizzato. Le operazioni principali dell'H-6 si concentrano attorno a Taiwan, ma si estendono anche ai confini aerei del Giappone, della Corea del Sud e delle Filippine, avvicinandosi talvolta a navi da guerra statunitensi.

Negli ultimi anni, gli H-6K hanno condotto incursioni nelle zone di identificazione della difesa aerea (ADIZ) di Taiwan e Giappone, spesso accompagnati da altri aerei militari come i J-11 e i Su-30. Un episodio significativo si è verificato il 13 luglio 2017, quando sei bombardieri H-6K sono stati intercettati dalla Japan Air Self-Defense Force (JASDF) mentre svolgevano esercitazioni a lungo raggio nel Mar Cinese Orientale.

Un altro incontro degno di nota è avvenuto il 25 maggio 2018, quando caccia taiwanesi e giapponesi hanno intercettato due H-6K nei pressi di Taiwan, segnalando un crescente livello di tensione nella regione. Dal 2019, è emerso che gli H-6 hanno partecipato a pattuglie congiunte con bombardieri russi, nell'ambito delle operazioni denominate "Tokyo Express". Questi voli hanno avuto luogo vicino a isole contese, suscitando risposte immediate da parte dei caccia sudcoreani e giapponesi. Recentemente, i bombardieri cinesi sono stati scortati da aerei russi Su-35S e Su-30SM durante voli esplorativi verso l'Alaska, sebbene non si siano avvicinati a meno di 350 chilometri dalle coste statunitensi.

In risposta a queste operazioni, l'Aeronautica Statunitense (USAF) adotta misure preventive, armando i propri caccia e monitorando da vicino gli H-6. Anche se l'H-6 è un bombardiere a lungo raggio, le sue capacità di rifornimento aereo gli consentono di operare più lontano nell'Oceano Pacifico, rappresentando così una sfida strategica per gli Stati Uniti. Le pattuglie congiunte tra Cina e Russia non solo rappresentano una minaccia nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati, ma servono anche a rafforzare la percezione della loro coesione militare. Questo scenario complesso sottolinea l'importanza dell'H-6 come strumento di proiezione di forza e come elemento chiave nella strategia di difesa cinese.

L'impatto delle nuove letalità sulla geopolitica cinese

Le diverse varianti del bombardiere H-6 non solo dimostrano l'adattamento della Cina alle nuove esigenze militari, ma riflettono anche i cambiamenti nel contesto globale. Da quanto riportato anche dall'ex direttore generale del Center for Air Power Studies di Nuova Delhi, si apprende che la prima versione, l'H-6A, è stata progettata come bombardiere nucleare. Questo modello era dotato di un vano bombe isolato termicamente, permettendo l'uso di armamenti nucleari in situazioni critiche. Grazie a queste caratteristiche, l'H-6A è diventato il pilastro della deterrenza nucleare cinese, essenziale per la sicurezza nazionale.

Successivamente, l'H-6B ha assunto un'importante funzione di ricognizione, migliorando la capacità di raccolta di informazioni e la consapevolezza situazionale delle forze cinesi. La variante H-6C ha dimostrato una notevole versatilità, operando come bombardiere convenzionale per attacchi a terra. Nel frattempo, l'H-6D ha amplificato le capacità navali della Cina, grazie all'integrazione di missili anti-nave e radar avanzati, strumenti fondamentali per la protezione delle rotte marittime strategiche. Con l'H-6E, progettato per l'impiego nucleare, sono state introdotte contromisure elettroniche avanzate, aumentando l'efficacia operativa in scenari complessi. La variante H-6F ha migliorato ulteriormente la precisione degli attacchi grazie a un sistema di navigazione altamente sofisticato.

L'H-6G ha messo in risalto l'importanza della guerra elettronica, sostenendo l'uso di missili da crociera. Le varianti H-6H e H-6M si concentrano sulle operazioni navali e sono in grado di lanciare missili da crociera ad alta precisione, estendendo il raggio d'azione delle forze aeree cinesi. Inoltre, l'H-6N, una versione avanzata del bombardiere nucleare, è progettato per trasportare missili balistici, ampliando le opzioni strategiche della Cina. Infine, l'HD-6, specializzato in guerra elettronica, svolge un ruolo cruciale nell'interferire con le comunicazioni nemiche, aumentando così la sopravvivenza delle forze aeree in situazioni operative difficili.

In conclusione, l'evoluzione del bombardiere H-6 non solo evidenzia un potenziamento della forza militare cinese, ma sottolinea anche l'ambizione della Cina di affermarsi come attore globale di rilievo.

Con capacità che spaziano dal bombardamento nucleare alle operazioni di guerra elettronica, l'H-6 rappresenta un asset strategico fondamentale. La continua innovazione di questo bombardiere riflette non solo le esigenze di difesa nazionale, ma anche l'assertività crescente della Cina nel panorama geopolitico internazionale.