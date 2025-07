Manovra d’emergenza nei cieli del North Dakota: aereo passeggeri evita per un soffio un B-52

Un volo regionale della compagnia SkyWest, operante per conto di Delta Airlines, ha compiuto una brusca virata durante l’avvicinamento all’aeroporto internazionale di Minot, in North Dakota, per evitare una potenziale collisione con un bombardiere militare B-52. L'episodio, avvenuto venerdì, è stato documentato in un video girato da un passeggero e diffuso sui social.

Nel filmato si sente chiaramente il comandante del volo Delta 3788 scusarsi con i passeggeri per la manovra improvvisa, definendola “non abituale” e spiegando di essere stato colto di sorpresa dalla presenza del velivolo militare. “Non so perché nessuno ci abbia avvertiti. Mi dispiace per la manovra così aggressiva”, ha detto attraverso il sistema di comunicazione interna dell’aereo. Secondo SkyWest, il volo — partito da Minneapolis-St. Paul — è atterrato senza problemi a Minot dopo aver eseguito un "go-around", una manovra che prevede l’interruzione dell’atterraggio e il riposizionamento per un nuovo tentativo, in seguito alla comparsa del bombardiere lungo la sua traiettoria.

L’incidente è attualmente sotto esame da parte della Federal Aviation Administration (FAA), mentre anche SkyWest ha avviato un’indagine interna. Il pilota ha spiegato che l’aeroporto di Minot non dispone di un sistema radar e che il controllo del traffico aereo avviene prevalentemente a vista. Al momento dell’approccio, al volo era stato ordinato di virare a destra, ma in quella direzione il comandante ha individuato un B-52 in rotta di collisione. “Ho informato subito la torre e ho eseguito la virata d’emergenza”, ha aggiunto.

Il bombardiere coinvolto sarebbe uno dei 26 B-52 assegnati alla vicina Minot Air Force Base, situata a circa 16 chilometri a nord della città. La base ospita anche operazioni legate a missili intercontinentali e oltre 5.400 membri del personale militare. Un portavoce dell'Aeronautica ha confermato che uno dei bombardieri aveva effettuato un sorvolo in occasione della Fiera Statale del North Dakota, e ha assicurato che l’episodio è sotto esame.

“La base dispone di radar”, ha sottolineato il comandante nel video, visibilmente irritato, “eppure nessuno ha segnalato la presenza del B-52 nello stesso circuito di volo”.

L’incidente, fortunatamente senza conseguenze, riaccende i riflettori sulla sicurezza dello spazio aereo condiviso tra traffico civile e militare, in particolare in prossimità di basi strategiche come quella di Minot.