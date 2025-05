Hamas libera l'ostaggio israelo-americano: Idan Alexander consegnato alla Croce Rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

È arrivato il giorno della liberazione per Idan Alexander, l'ostaggio israelo-americano trattenuto nella Striscia di Gaza da Hamas sin dal 7 ottobre 2023. Il giovane soldato, rapito dai terroristi dalla sua base durante gli attacchi dello Shabbat di sangue, è stato consegnato alla Croce Rossa attorno alle 17.30 italiane. Nei prossimi giorni, il ragazzo volerà a Doha per incontrare il presidente americano Donald Trump.

Circa 30 minuti prima, il convoglio dell'organizzazione internazionale si è diretto verso il punto di incontro a Khan Yunis, nella parte meridionale dell'exclave palestinese. La madre del giovane, assieme all'inviato Usa per i rapiti Adam Boehler, ha raggiunto in elicottero la struttura militare dove è stato portato il figlio, dopo essere stato preso in consegna dai militari delle Idf e trasferito alla base militare di Reim, dove ad attenderlo vi sono Steve Witkoff e il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch.

Come annunciato da Hamas in mattinata, il rilascio di Idan è avvenuto senza la vergognosa cerimonia pubblica a cui sono stati sottoposti gli altri ostaggi. Una decisione, questa, presa dai terroristi per evitare "qualsiasi problema che possa turbare l'amministrazione americana". I momenti della sua liberazione sono stati comunque firmati, ma i membri del braccio armato dell'organizzazione, le brigate al-Qassam, potranno pubblicarle solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione della dirigenza, in coordinamento con i capi politici. "Confermiamo che negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio dei prigionieri.

Confermiamo la volontà del movimento di avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo globale per un cessate il fuoco duraturo e invitiamo l'amministrazione Trump a proseguire i suoi sforzi per", ha affermato Hamas dopo il rilascio di Idan.