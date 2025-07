Medioriente, l'Idf ordina di evacuare Gaza City e Jabalia

I tre membri della Commissione delle Nazioni Unite incaricata di indagare sulle violazioni dei diritti umani in Israele e nei Territori Palestinesi si sono dimessi, affermando che è giunto il momento di rinnovare l'organismo, ha dichiarato lunedì un portavoce delle Nazioni Unite. La commissione, composta da tre membri, è stata creata nel 2021 ed è stata duramente criticata da Israele. Navi Pillay, 83 anni, sudafricana, che in passato ha presieduto il tribunale internazionale per il Ruanda, ha citato la sua età in una lettera in cui annunciava le sue dimissioni. L'australiano Chris Sidoti, 74 anni, ha affermato nella sua lettera che si trattava del "momento opportuno" per rinnovare la commissione, mentre l'indiano Miloon Kothari, sulla sessantina, ha appena affermato che è stato "un onore" farne parte. Jurg Lauber, presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha chiesto agli stati membri di proporre nuovi membri entro il 31 agosto.