"Uccisa in un raid di Israele": l'ultimo sfregio di Hamas alla soldatessa Noa Marciano

Noa Marciano è morta. La soldatessa israeliana 19enne prestava servizio come sentinella nel kibbutz Nahal Oz ed è stata rapita dai terroristi di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre. Il suo decesso è stato confermato dall’esercito dello Stato ebraico la mattinata del 14 novembre.

Poche ore prima le brigate al-Qassam hanno diffuso un video in cui la ragazza dichiara le sue generalità e dichiara di trovarsi a Gaza da quattro giorni, il che significherebbe che il girato risale all’11 ottobre. “ Ci sono altri ostaggi e possiamo essere uccisi dai missili. Le esplosioni sono molto vicine a noi. Per favore, fermatevi ”, dice la giovane nel video, leggendo un copione preparato dai terroristi. Alla fine del filmato, vi sono tre fermo-immagine del cadavere di Noa che, secondo Hamas, “ è stata uccisa dai bombardamenti israeliani ”. I media dello Stato ebraico hanno deciso di non diffondere il video e l’esercito lo ha definito “terrorismo psicologico”. Le autorità militari, prima di dichiarare il decesso della giovane, hanno espresso vicinanza alla famiglia di Noa e sottolineato il fatto che “ Hamas continua a usare il terrorismo psicologico e ad agire in modo disumano, inviando video e fotografie di prigionieri, come già in passato ”.

Non è la prima volta dal 7 ottobre che Hamas dichiara che alcuni dei 240 ostaggi siano stati uccisi a seguito dei pesanti raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Il 26 ottobre, i terroristi avevano sostenuto che ben 50 prigionieri fossero morti a causa delle bombe di Tel Aviv. Questo, però, è il primo caso in cui vi sono immagini e un nome. Le stime proposte dal movimento palestinese, però, non devono essere prese in seria considerazione, poiché non tutti gli ostaggi sono in mano ad Hamas. I terroristi, per loro stessa ammissione, non sanno dove siano tenute nascoste le persone che, ad oggi, sono ancora nelle grinfie di movimenti minori, come la Jihad islamica palestinese.