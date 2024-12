Il muro per la difesa oltre l’atmosfera di Israele

Recentemente, Israele ha siglato un accordo importante con le Industrie Aerospaziali Israeliane (IAI), volto ad ampliare la produzione degli intercettori Arrow-3. Questo passo è considerato fondamentale per potenziare le capacità di difesa del Paese, come sottolineato dalle autorità. In particolare, il Direttore Generale del Ministero della Difesa israeliano, Magg. Gen. Eyal Zamir, ha recentemente firmato un contratto di produzione che ha come obiettivo l'aumento della produzione in serie degli intercettori Arrow-3

L'accordo è stato guidato dall'Organizzazione per la Difesa Missilistica di Israele (Imdo), che opera all'interno della Direzione della Ricerca e Sviluppo della Difesa (DDR&D). Questo contratto prevede la fornitura di un numero significativo di intercettori all'Idf, con un valore complessivo che si aggira su miliardi di shekel. La cerimonia per la firma si è tenuta presso la sede del Ministero a Tel Aviv, e ha visto la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui il Capo della DDR&D, Brig. Gen. Dr. Daniel Gold, il CEO di IAI, Boaz Levy, e il Direttore dell'Imdo, Moshe Patel. Anche il Responsabile del Dipartimento Finanziario del Ministero, Cpa Dekel Cohen, e altri funzionari di rango erano presenti.

Il Ministero della Difesa, da canto suo, ha chiarito che il progetto Arrow, che comprende sia gli intercettoriArrow-2 che Arrow-3, è stato sviluppato in collaborazione tra i governi di Israele e degli Stati Uniti, con l'intento di rispondere alle minacce rappresentate dai missili balistici a lungo raggio. In questo contesto, IAI gioca un ruolo cruciale come contraente principale nello sviluppo del sistema e dei suoi intercettori, attraverso la sua Divisione Mlm, collaborando anche con la compagnia statunitense Stark Aerospace. Inoltre, le Divisioni Elta e Tamam di IAI, insieme a Elbit Systems, Tomer e Rafael, contribuiscono attivamente alla produzione della tecnologia necessaria

Infine, è importante sottolineare che l'Imdo continua a svolgere un ruolo fondamentale all'interno della DDR&D del Ministero, guidando lo sviluppo e la produzione dei sistemi di difesa aerea multilivello di Israele. Questi sistemi, si apprende, comprendono non solo gli Arrow, ma anche il David's Sling e l'Iron Dome, tutti essenziali per garantire la sicurezza del Paese.

Il muro spaziale d’Israele per le minacce a lungo raggio

L'Israel Aerospace Industries (IAI), invece, ci presenta il sistema Arrow-3 come una soluzione avanzata per la difesa missilistica, caratterizzato da un intercettore eso-atmosferico progettato per affrontare minacce a lungo raggio.

Tale sistema rappresenta un vero e proprio baluardo di protezione di livello superiore, in grado di “gestire minacce complesse e sofisticate grazie a un elevato numero di opportunità di intercettazione, che derivano dal suo breve tempo di volo e dalle sue capacità operativa nell'eso-atmosfera”.

Le capacità eso-atmosferiche dell'Arrow-3 sono fondamentali per la sua efficacia, poiché permettono di intercettare i missili nemici “al di fuori dell'atmosfera terrestre”, in una fase del volo in cui la loro velocità e traiettoria possono essere previste con precisione. Questa fase dell'intercettazione si rivela essenziale per garantire una difesa tempestiva e sicura contro minacce a lungo raggio, inclusi missili balistici che potrebbero trasportare armi di distruzione di massa.

Grazie a un sistema di tracciamento avanzato e a una tecnologia di guida sofisticata, infatti, l'Arrow-3 è in grado di rilevare e ingaggiare obiettivi durante la fase di volo suborbitale, aumentando notevolmente le possibilità di successo dell'intercettazione

Le caratteristiche dell’Arrow-3

Secondo quanto emerge dall’analisi, il sistema vanta diverse caratteristiche tecniche che ne esaltano le prestazioni. L'Israel Aerospace Industries riferisce che quest’ultimo è dotato di un intercettore a due stadi, una testata progettata per colpire e distruggere l'obiettivo, e un design compatto e innovativo che consente un'ampia area di difesa. Le sue elevate capacità di letalità lo rendono efficace contro tutte le tipologie di missili balistici tattici (Tbm) e le relative testate. Inoltre, l'intercettore offrirebbe anche un'eccezionale manovrabilità e capacità di deviazione, supportato da un sensore elettro-ottico ad alta risoluzione per un'acquisizione a lungo raggio. La propulsione, dell'Arrow-3, secondo la sua carta d’identità, è garantita da un sistema a due stadi di propulsione solida, composto da un booster e un sustainer, che permette un tempo di reazione estremamente breve. Questo sistema di difesa missilistico anti-balistico è parte integrante dell'Arrow Weapon System, che rappresenta il primo sistema operativo e autonomo al mondo nella categoria degli Anti Tactical Ballistic Missiles (Atbm). La sua architettura modulare, basata sugli intercettori Arrow 2 e Arrow 3, consente rilevamenti, tracciamenti, intercettazioni e distruzioni di Tbm in arrivo, proteggendo così risorse strategiche e aree densamente popolate.

L'intercettore Arrow 3, ci spiega l’IAI, è stato progettato specificamente per affrontare le minacce più recenti, in particolare quelle dotate di armi di distruzione di massa. La sua integrazione nel sistema Aws garantisce una sinergia con i blocchi attuali e futuri, ampliando le opportunità di intervento. Non da ultimo, il sistema Arrow ha dimostrato la sua efficacia in situazioni reali, avendo intercettato e distrutto con successo numerosi missili balistici durante il conflitto noto come "Iron Swords" (2023-2024), contribuendo così a garantire la sicurezza dei cieli e della popolazione israeliana.

In sintesi, è possibile concludere che l'Israel Aerospace Industries, essendosi dotato del sistema Arrow-3 non solo migliora le capacità difensive di Israele, ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella tecnologia missilistica antibalistica a livello globale, consolidando ulteriormente la posizione strategica del paese nel contesto geopolitico attuale.

Le sue capacità eso-atmosferiche, unite alla tecnologia avanzata di rilevamento e intercettazione, pongono l'Arrow-3 come un elemento chiave nella difesa nazionale di Israele e come modello per le future innovazioni nel settore della difesa missilistica.