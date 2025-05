"Accordo sulla tregua", poi la smentita. Cosa succede a Gaza

Ascolta ora 00:00 00:00

Benjamin Netanyahu ha accettato "l'ultima proposta" dell'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, "consegnata la notte scorsa". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano nel corso di un incontro con le famiglie degli ostaggi, stando a quanto riferito dal sito di Canale 12. "Hamas non ha ancora risposto - ha aggiunto - Non ci fidiamo delle promesse di Hamas di liberare gli ultimi prigionieri e pertanto continueremo la guerra finché Hamas non sarà eliminato e non lasceremo la Striscia di Gaza finché tutti i prigionieri non saranno restituiti". La conferma anche da Axios, citando una fonte presente all’incontro.

La proposta avanzata dall’emissario della Casa Bianca prevede una tregua di due mesi, durante la quale verrebbero rilasciati dieci ostaggi in due gruppi, a distanza di una settimana l’uno dall’altro. Netanyahu, secondo la stampa israeliana, avrebbe accettato il piano, mentre Hamas sarebbe rimasto deluso, giudicandolo meno equo rispetto a precedenti formulazioni negoziali.

Stando ai media locali, il piano includerebbe inoltre la restituzione reciproca dei corpi: 18 israeliani da parte di Hamas e 180 palestinesi da parte di Israele. Sul tavolo anche la liberazione di 125 detenuti palestinesi condannati all’ergastolo e di 1.111 prigionieri provenienti da Gaza, arrestati in seguito all’attacco del 7 ottobre, tra cui 100 che stanno scontando lunghe pene dopo essere stati riconosciuti colpevoli di attacchi mortali. Ogni giorno, centinaia di camion carichi di cibo e aiuti umanitari potrebbero entrare a Gaza.

Tuttavia, secondo un alto esponente del governo israeliano, l’intelligence dello Stato ebraico ritiene improbabile che Hamas accetti l’intesa. Il movimento islamista palestinese, riferisce il portale israeliano Walla, avrebbe espresso forte insoddisfazione per la nuova bozza, giudicata sbilanciata in favore di Israele e priva di una garanzia concreta da parte di Washington che la tregua di 60 giorni evolva in un cessate il fuoco permanente.

Secondo le fonti, Hamas teme che, anche in caso di estensione dei negoziati oltre i due mesi previsti, la sospensione delle ostilità non venga prolungata automaticamente, lasciando margini a Tel Aviv per riprendere unilateralmente le operazioni militari — come avvenuto lo scorso marzo.