Netanyahu convoca il gabinetto di guerra: la mossa che spiazza Israele | La diretta

È il 46esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Le forze di terra delle Idf avanzano nella Striscia, concentrandosi nella zona del campo profughi di Jabalia. Al confine con il Libano, continua lo scambio a distanza tra mortai degli Hezbollah e artiglieria israeliana. Tra le vittime, vi sarebbero un'anziana, due giornalisti e il loro cameraman. Sul fronte diplomatico, le trattative per il rilascio degli ostaggi sembrano sul punto di dare i loro frutti. Il capo politico dei terroristi palestinesi Ismail Hanyieh ha detto che "una tregua è vicina" e fonti dello Stato ebraico hanno parlato della possibile liberazione di donne e bambini tenuti come ostaggi. Ecco le ultime notizie di martedì 21 novembre.

Netanyahu convoca il gabinetto di guerra

Alle 17.00 di oggi vi sarà una riunione del gabinetto di guerra a Tel Aviv, convocata dal premier Netanyahu. Sul tavolo, gli aggiornamenti relativi all'accordo per la liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas.

Ipostesi accorso sugli ostaggi: 3 palestinesi per ogni israeliano

I media israeliani hanno scritto che l'accordo per la liberazione di un certo numero di ostaggi, circa una 50ina tra donne e bambini, prevederà uno scambio di tre a uno, tre prigioniero palestinese in cambio di ogni persona rilasciata da Hamas e di un cessate il fuoco di quattro giorni. Entrambe le parti, inoltre, dovranno confermare a fornitura di carburante e assistenza economica nella Striscia di Gaza.

Israele: "Jabalia accerchiata, colpiamo obiettivi Hamas"

Le Idf hanno comunicato di aver completamente accerchiato il campo profughi di Jabalia, uno dei capisaldi dei terroristi nella Striscia. I soldati israeliani hanno riferito di aver eliminato decine di miliziani e di aver distrutto 250 obiettivi dell'organizzazione palestinese, compresi diversi tunnel.

Colpiti obiettivi in Libano. Morti due giornalisti e un civile

L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito "tre cellule terroristiche armate" vicino alla zona di confine con il Libano. L'aviazione, inoltre, ha comunicato di aver distrutto anche infrastrutture militari e compound predisposti per dirigere le attività terroristiche di Hezbollah. Le milizie filo-iraniani hanno risposto sparando colpi di mortaio contro le postazioni delle Idf.

L'agenzia libanese Nina, inoltre, ha riferito che in un raid israeliano sono morti due giornalisti e un civile. L'attacco aereo è avvenuto tra Tayr Harfa e Jebbin, nel settore occidentale della linea del fronte tra Hezbollah e lo Stato ebraico.

In un altro attacco dello Stato ebraico sarebbero stati uccisi anche quattro membri delle brigate al-Qassam di Hamas stanziati in Libano. Il gruppo viaggiava a bordo di un'auto, colpita su una strada secondaria tra Al Shàitiya e Al Qaliliyya, nel distretto di Tiro. Una delle vittime sarebbe Khalil Kharraz, vice comandante del braccio armato dei terroristi palestinesi nel Paese dei Cedri.

Egitto: "Risponderemo a sfollamento forzato dei palestinesi"

Durante la riunione plenaria della Camera dei rappresentanti al Cairo, il primo ministro egiziano Mustafa Madbulya ha affermato che " ciò che Israele sta commettendo in Palestina rappresenta una minaccia alla sicurezza egiziana, qualsiasi spostamento forzato della popolazione della Striscia di Gaza rappresenta un chiara minaccia per lo Stato egiziano ". Il premier ha sottolineato che " l'Egitto non esiterà a utilizzare tutte le misure per garantire la protezione e la preservazione dei suoi confini ".

Iran: "Presto medici e infermieri a Gaza"