"Non è il momento per il cessate il fuoco". Ma Blinken chiede a Israele di ridurre i danni sui civili

Con il segretario di Stato Antony Blinken gli Stati Uniti sono tra i più attivi nello sforzo diplomatico per risolvere la guerra tra Israele e Hamas. Ma, nonostante questo, per gli Usa non è ancora il "momento per un cessate il fuoco permanente" a Gaza. Come ha spiegato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, "vogliamo che la tregua si allunghi all’ottavo, nono giorno, ma non è il momento per un cessate il fuoco permanente" . L'auspicio dell'amministrazione americana coincide, tra l'altro, con le intenzioni del governo israeliano, già espresse in più di un'occasione. La guerra, quindi, ripartirà a breve. L'obiettuivo era e resta sempre quello: sradicare Hamas.

Del resto che Hamas resti una minaccia ancora molto forte è dimostrato da ciò che è avvenuto stamani a Gerusalemme, con un attentato a colpi di arma da fuoco costato la vita e tre persone. Attacco prontamente rivendicato da Hamas. "È un altro esempio della minaccia che rappresenta Hamas", ha detto Kirby.

Intanto prosegue, sul campo, la paziente tessitura diplomatica di Blinken. Dopo i suoi colloqui oggi con il governo israeliano il capo della politica estera di Washington ha detto che gli Stati Uniti sono stati chiari nel dire a Israele che prima di riprendere l'operazione militare nel sud di Gaza è necessario che ci sia "un chiaro piano per proteggere i civili e il governo israeliano ha accettato questo approccio". Ferma la posizione americana: "Non si può avere la massiccia perdita di vite che abbiamo avuto a nord" . E ancora: "Israele comprende l'imperativo di proteggere i civili" , ha osservato il segretario di Stato, ammettendo però che ciò è difficile dato che Hamas, com'è stato ampiamente dimostrato, "si nasconde tra i civili". Blinken però ha sottolineato che Israele dispone di "uno degli eserciti più sofisticati" e comprende che proteggere i civili "non solo è la cosa giusta" ma anche "più strategica da fare". Non una prova di debolezza, quindi, ma la strategia migliore da seguire, per non alimentare ulteriormente l'odio.