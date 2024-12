"Oltre mille soldati uccisi sul fronte ucraino": la rivelazione degli 007 sui soldati di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

Come si stanno comportando, militarmente parlando, i soldati nordcoreani inviati sul fronte ucraino per sostenere la Russia contro Kiev? Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud non lascerebbero presagire niente di buono per gli uomini di Kim Jong Un. Se, soltanto qualche giorno fa, i blogger russi scrivevano che i militari arrivati da Pyongyang si erano rivelati decisivi nel consentire al Cremlino di conquistare un villaggio nella regione russa di Kursk, da Seoul è arrivata un'analisi ben diversa. Lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud (Jcs) ha fatto sapere che oltre mille combattenti provenienti da Pyongyang sarebbero stati uccisi o feriti nei combattimenti contro le forze di Kiev. In seguito sono arrivate anche le conferme da parte di Volodymyr Zelensky. Che cosa sta succedendo a Kursk, nell'area dove si pensa siano operativi gli ospiti dei russi?

Le operazioni dei soldati di Kim sul fronte ucraino

" Stimiamo che le truppe nordcoreane, recentemente impegnate in combattimenti contro le forze ucraine, abbiano subito circa 1.100 perdite ", ha affermato il Jcs in una nota. Nel contempo, l'esercito sudcoreano ritiene che la Corea del Nord si stia preparando a schierare ulteriori truppe in Russia, nonchè a inviare più attrezzature militari che potrebbero includere " droni suicidi ", nel quadro del suo piano di sostegno a Mosca nella guerra contro l'Ucraina.

Per Zelensky sarebbero invece complessivamente più di 3mila i soldati di Kim uccisi dagli ucraini. " Secondo i dati preliminari, il numero di soldati nordcoreani uccisi e feriti nella regione del Kursk ha già superato le 3mila unità ", ha scritto su X il presidente ucraino. " Oggi abbiamo ricevuto dal comandante in capo Syrskyi un rapporto sulla linea del fronte e sulle aree dell'operazione nel Kursk. C'è il rischio che la Corea del Nord invii ulteriori truppe ed equipaggiamenti militari all'esercito russo e noi avremo risposte tangibili a questo. Ora, secondo i dati preliminari, il numero di soldati nordcoreani uccisi e feriti nella regione del Kursk ha già superato le 3mila unità ", ha aggiunto Zelensky dopo una riunione con il suo staff.

Cosa succede ai militari nordcoreani?

Il New York Times, riportando un'analisi del National Intelligence Service della Corea del Sud, ha scritto che le truppe che la Corea del Nord ha schierato sul fronte ucraino appartengono allo Storm Corps, forze speciali tra le meglio addestrate e più pesantemente indottrinate del Paese. Sarebbero tuttavia state mal preparate per fronteggiare gli attacchi dei droni di Kiev e per muoversi nel territorio sconosciuto lontano dalla loro patria. Gli 007 di Seoul ritengono inoltre che Kim sarebbe pronto ad inviare ancora più truppe in Russia, in quanto considererebbe la guerra in Ucraina come un'opportunità per promuovere le proprie ambizioni militari e diplomatiche.

Nel caso in cui le ingenti perdite nordcoreane dovessero essere confermate, per quale motivo gli uomini di Kim avrebbero subito gli assalti ucraini? Gli esperti spiegano che le forze speciali del Nord si sono addestrate principalmente per effettuare missioni da cecchino, guerriglia

via mare, aria e attraverso le numerose montagne della Corea, e che non si sarebbero preparate abbastanza per la guerra - con droni e di trincea - condotta in Europa orientale...