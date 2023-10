Gaza city: almeno 500 vittime Gaza city: centinaia di vittime nell'attacco all'ospedale. Cosa sappiamoall'ospedale. Cosa sappiamo

Un ospedale di Gaza city al centro di un nuovo episodio drammatico nella Striscia. Il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Qudra, ha affermato che oltre 500 persone hanno perso la vita a causa di un attacco aereo sull'ospedale battista Al-Ahli Arabi nel centro di Gaza City.

L'ospedale Al Ahli colpito a Gaza ospitava al suo interno un migliaio di sfollati. Lo ha riferito alla Bbc il canonico Richard Sewell, uno dei maggiori esponenti a Gerusalemme della chiesa anglicana, che finanzia l'ospedale. Secondo Seawell, decano del Saint George college, alla fine della settimana scorsa circa seimila abitanti di Gaza si erano rifugiati nel cortile dell'ospedale. Ma sabato l'ospedale è stato colpito una prima volta, provocando il ferimento di quattro persone. A questo punto la maggior parte degli sfollati se ne è andata, ma mille persone sono rimaste. L'ospedale è totalmente indipendente da ogni fazione di Gaza, afferma Seawell, sottolineando che gran parte dei fondi provengono dalla chiesa episcopale americana.

Per Israele l'ospedale è vittima di Hamas

Israele sta verificando le notizie: le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che un'indagine iniziale mostra che l'esplosione nell'ospedale di Gaza è stata causata da un fallito lancio di un razzo di Hamas. La notizia è riportata dalla tv israeliana i24news. L'esercito israeliano afferma che è stato un razzo della Jihad islamica a colpire l'ospedale a Gaza. Sulla base di "informazioni di intelligence, la causa dell'esplosione all'ospedale di Gaza è un fallito lancio di un razzo della Jihad Islamica", riferisce il comunicato dell'Idf. "Secondo un'analisi dei sistemi operativi dell'Idf, uno sbarramento di razzi nemici è stato lanciato verso Israele, passando vicino ad un ospedale, che è stato colpito" - si legge nel comunicato- "secondo le informazioni d'intelligence, provenienti da diverse fonti, la Jihad Islamica palestinese è responsabile del fallito lancio che ha colpito l'ospedale". Il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video e un grafico per dimostrare che l'ospedale di Gaza è stato colpito dal fallito lancio di un razzo della Jihad Islamica. "Il 17 ottobre, attorno alle 19, la Jihad Islamica palestinese ha lanciato uno sbarramento di razzi versi Israele. Uno dei razzi ha fallito, ed è precipitato sull'ospedale al-Alhi a Gaza, provocando gravi danni, uccidendo diversi palestinesi e ferendone molti altri" - afferma il ministero. L'esercito israeliano "non ha condotto nessuna azione nell'area al momento dell'impatto", viene sottolineato.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE I Le prime immagini diffuse da Hamas sui social media del rogo nell'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City #ANSA https://t.co/2aJjtd7hcl pic.twitter.com/5HCR1Npe1m — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 17, 2023

Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, aveva spiegato che inzialmente l'esercito non era in possesso di informazioni in proposito e che ulteriori dettagli sarebbero stati forniti appena possibile. Hagari, citato da Times of Israel, aveva dichiarato di non sapere se l'esplosione fosse stata causata da un colpo israeliano. "Ci sono molti raid aerei, molti lanci falliti di missili e tante fake news di Hamas", ha commentato, evocando la possibilità che l'ospedale sia stato colpito dal fallito lancio di un missile di Hamas contro Israele.

La reazione di Hamas, Anp ed Egitto

Hamas rispedisce al mittente l'accusa: "Il massacro all'ospedale arabo di al-Ahli non ha precedenti nella nostra storia. Anche se abbiamo assistito a tragedie nelle guerre e nei giorni passati, ciò che è accaduto stasera equivale a un genocidio", ha detto il portavoce Mahmoud Basal. Il presidente del'autorità palestinese, Abu Mazen, ha intanto indetto tre giorni di lutto:il presidente dell'Autorità Nazionale palestinese ha cancellato il suo incontro con il presidente americano Joe Biden a causa dell'esplosione. L'incontro sarebbe dovuto avvenire in Giordania.

Fa fronte comune il mondo arabo: l'Egitto ha accusato Israele di aver "deliberatamente" colpito l'ospedale Al Ahli, uno dei centri sanitari nel centro di Gaza, provocando almeno 500 morti. In un comunicato, il ministero degli Affari Esteri egiziano ha condannato con la massima fermezza questo "bombardamento deliberato" che "ha causato la morte di centinaia di persone innocenti" e che considera "una grave violazione delle disposizioni del diritto internazionale e umanitario". Nella nota si invita Israele a "porre fine immediatamente alle sue politiche di punizione collettiva contro la popolazione di Gaza" e ha esortato l'intera comunità internazionale, "soprattutto i paesi importanti e influenti, a intervenire per porre fine a queste violazioni".

Esplodono le piazze nel resto del mondo islamico

Alla notizia del bombardamento dell'ospedale sono esplose le piazze di Amman: nella capitale giordana i manifestanti hanno tentato di assaltare l'ambasciata di Israele. A Ramallah, la polizia palestinese è intervenuta per disperdere i manifestanti che, radunati nella piazza centrale, hanno compiuto atti vandalici. Una manifestazione di protesta è in corso in queste ore anche a Tunisi: tensioni tra manifestanti pro-Palestina, scesi in strada dopo le notizie del massacro all'ospedale di Gaza, e polizia. I dimostranti hanno tentato di marciare verso la sede dell'ambasciata di Francia ma sono stati bloccati. Lo riferiscono i media locali.

Attempts to storm the #Israeli embassy in Amman pic.twitter.com/guIxRHU3ME — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 17, 2023

Ad Ankara e Instanbul scene fotocopia. Il ministero degli Esteri turco ha dichiarato in un comunicato che la distruzione dell'ospedale a Gaza è un "attacco barbarico". "Siamo profondamente indignati per il fatto che centinaia di palestinesi abbiano perso la vita e molti altri siano rimasti feriti a causa dell'attacco a un ospedale a Gaza, e condanniamo questi barbari attacchi nei termini più forti", si legge nella dichiarazione. L'Iran ha rilasciato una dichiarazione con parole simili in cui condanna la morte e il ferimento di centinaia di "persone disarmate e indifese", hanno riferito i media statali iraniani. Si è trattato, ha affermato il ministero degli Esteri iraniano, di "un feroce crimine di guerra". Una dichiarazione del ministero degli Esteri del Qatar afferma: "L'espansione degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza per includere ospedali, scuole e altri centri abitati è una pericolosa escalation".