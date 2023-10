Israele mostra il video che inchioda i palestinesi: ecco chi c'è dietro la strage dell'ospedale di Gaza | La diretta

La guerra tra Israele e Hamas è arrivata al suo 12esimo giorno. Oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden atterrerà in Israele, dove incontrerà il gabinetto del governo di emergenza e discuterà i piani militari. La missione del capo della Casa Bianca rischia però di non portare a casa i risultati sperati dopo che ieri l’ospedale Al Ahly a Gaza City è stato distrutto in un attacco che ha causato centinaia di vittime palestinesi.

Una delle conseguenze della strage nell’ospedale di Gaza è lo stop alla visita in Giordania di Biden, il quale aveva programmato un vertice a quattro ad Amman con il re giordano Abdullah II, il presidente egiziano al Sisi e il capo dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Abu Mazen. La dinamica del bombardamento non è ancora chiara: Hamas, l’Anp, la Turchia, la Giordania e altre nazioni arabe puntano il dito contro l’aviazione di Israele. Tel Aviv rigetta totalmente le accuse e parla invece di un razzo del Jihad Islamico, un movimento islamista alleato di Hamas sulla Striscia di Gaza. Le forze armate israeliane hanno diffuso un video del media arabo al Jazeera che mostrerebbe un razzo sparato da Gaza negli attimi antecedenti l’esplosione. Ecco tutte le notizie di mercoledì 18 ottobre.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

Proteste contro Israele e l'Occidente

La notizia del bombardamento dell’ospedale al Ahly di Gaza ha scatenato un effetto domino di proteste nei Paesi arabi. Migliaia di palestinesi sono scesi in piazza ieri sera in Libano, Turchia, Libia, Giordania e in Iraq. Momenti di tensione si sono registrati vicino alle sedi diplomatiche israeliane all’estero. Ad Ankara è stato disposto un dispiegamento massiccio di poliziotti per proteggere l’ambasciata di Tel Aviv, mentre a Teheran, Beirut e Londra la folla ha assaltato l’ambasciata americana. Il partito armato libanese Hezbollah ha indetto per oggi il “giorno della rabbia”.

Gaza, verso nuova evacuazione

L'esercito israeliano è tornato a chiedere ai residenti del nord della Striscia di Gaza e di Gaza City di evacuare verso sud, in particolare nell'area di al-Mawasi, verso la quale " saranno incanalati gli aiuti umanitari internazionali se necessario ", ha dichiarato il portavoce delle Idf.

Missili e artiglieria al confine con il Libano

Israele ha bombardato le postazioni militari nell'area di Shtula e al confine con il Libano in risposta al lancio di missili anticarro che avevano come bersaglio i soldati israeliani. " L'esercito sta sparando con l'artiglieria sul luogo del bombardamento ", scrivono le Idf sul loro canale Telegram. Gli Stati Uniti hanno sconsigliato ai cittadini americani di viaggiare in Libano: il dipartimento di Stato ha alzato l'avviso di allerta per il Paese dei cedri al livello 4.

Guterres: "No a punizione popolo palestinese"