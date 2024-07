Video con gli ostaggi torturati, Hamas ricatta Israele per rilasciare i detenuti palestinesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo capitolo nell’orrore senza fine di Hamas. Secondo quanto riportato dal Telegraph, che ha citato due fonti israeliane, i terroristi stanno girando video che mostrano la tortura di ostaggi rapiti il 7 ottobre, nel tentativo di costringere lo Stato ebraico ad alleggerire le condizioni dei detenuti palestinesi.

Pare che in uno dei filmati, i membri dell’organizzazione si siano appellati direttamente al ministro per la Sicurezza nazionale Itmar Ben-Gvir, che stabilisce la politica delle prigioni. Gli uomini di Hamas avrebbero anche affermato che le dure condizioni dei prigionieri palestinesi influiscono direttamente sul benessere degli ostaggi. Secondo il quotidiano britannico, il titolare del dicastero israeliano avrebbe guardato il video e si sarebbe rifiutato non solo di cambiare la sua politica nei confronti dei prigionieri, ma anche di inasprirla. Ben-Gvir, però, ha dichiarato che il gruppo islamista non gli ha mai inviato alcun filmato del genere e che “ mi rifiuto di collaborare con la propaganda di Hamas ”. “ Le condizioni dei terroristi nelle prigioni sono effettivamente peggiorate e non ho intenzione di sottomettermi ai dettami di Hamas ”, ha aggiunto.

A questa notizia, si è aggiunto anche il ritrovamento da parte delle Idf del girato di un video la cui protagonista è Ella Elyakim, una bambina di otto anni rapita dai terroristi durante lo Shabbat di sangue dalla sua casa nel kibbutz di Nahal Oz. Nel filmato, la piccola dichiara di essere “ un ostaggio di Hamas ” e chiede a Netanyahu di liberarli. Ella è stata rilasciata assieme alla sorella maggiore Dafna dopo 51 giorni di prigionia e ha raccontato che i terroristi l’hanno pettinata, vestita in modi diversi, e bendata per fare in modo che sembrasse trattata bene, nonostante fosse trattenuta in dure condizioni e continuamente spostata in diversi nascondigli. Il video è stato rilasciato su richiesta della famiglia, come testimonianza delle atrocità dei terroristi palestinesi che usano bambini rapiti per fare propaganda.

“ ll video è stato preparato per servire da strumento per il terrorismo psicologico che Hamas tenta di impiegare ”, ha commentato il portavoce delle Idf Daniel Hagari. “ Tuttavia, la famiglia di Ella ci ha chiesto di condividere il video con il mondo per denunciare il terrorismo, la crudeltà e la barbarie dei terroristi di Hamas. Ella Elyakim, otto anni, ha raccontato che gli uomini armati di Hamas l'hanno costretta a leggere il copione, a cambiarsi d'abito e a rigirare più volte questo inquietante video ”.

Dall’inizio del conflitto, i terroristi palestinesi hanno rilasciato più volte filmati del genere, nel tentativo di costringere il governo israeliano ad ammorbidire le proprie posizioni nelle trattative per un