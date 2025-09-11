Il Parlamento Ue approva risoluzione comune su Gaza | Diretta

"Ho ottenuto di più con Israele di quanto abbia mai fatto il mio predecessore. Con Borrell non è successo nulla. Siamo riusciti a far arrivare aiuti umanitari a Gaza. Avrei voluto andare oltre; so che sono insufficienti e la situazione è catastrofica. E condivido la frustrazione di alcuni europei, soprattutto i più giovani, ma non c'è stato consenso per fare di più". Lo ha dichiarato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, a un gruppo di media spagnoli, tra cui El Pais. "Si può essere più incisivi con il linguaggio", sostiene Kallas, "ma poi Israele smette di parlare con l'UE, proprio come è successo con il mio predecessore [Borrell]. Cosa si ottiene con quel linguaggio più forte? Li convinceremo a smettere di uccidere se usiamo un linguaggio più duro e mettiamo sul tavolo proposte che gli Stati membri non approveranno?", chiede Kallas.