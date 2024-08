Le Idf confermano la morte di Deif: "Cruciale per lo sradicamento di Hamas".

A un giorno di distanza dall’eliminazione di Ismail Haniyeh, Israele può festeggiare un’altra vittoria: Mohammed Deif è stato ucciso nell’attacco del 13 luglio vicino a Khan Younis. La notizia è stata diffusa dalle Idf, che hanno riferito di aver ottenuto nuove informazioni di intelligence che hanno confermato il decesso del capo delle brigate al-Qassam.

Il ministro della Difesa di Tel Aviv Yoav Gallant ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae mentre traccia una X su una foto di Deif. “ L'uccisione dell'omicida di massa Mohammed Deif, l’Osama Bin Laden di Gaza, è un passo cruciale verso lo sradicamento di Hamas come organizzazione militare e politica e verso il raggiungimento degli obiettivi di guerra che ci siamo prefissati ”, ha scritto nel post. “ L’operazione è stata condotta con precisione e professionalità dalle Idf e dall’Isa e riflette il fatto che Hamas si sta disintegrando. I terroristi possono arrendersi o saranno eliminati ”.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.



The operation was conducted precisely and… pic.twitter.com/WCgL5fBkEC