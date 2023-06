Putin parla alla nazione: "Wagner patrioti. Russia salvata dalla distruzione"

Un discorso insolitamente breve, poco più di cinque minuti in tutto, ma dritto al punto, quello pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin. Il capo dello Stato ha parlato in diretta dal Cremlino a oltre 48 ore dallo stop alla marcia su Mosca organizzata dal capo della compagnia militare privata Wagner, Evgenij Prigozhin, condannando le azioni dei responsabili.

" Tutti i tentativi di creare disordine interno andranno a fallire ", ha esordito Putin davanti ai suoi cittadini a reti unificate. " La maggior parte dei combattenti della Wagner sono patrioti ", ha continuato, offrendo una scelta a chi ha partecipato alla rivolta armata del 24 giugno: arruolarsi nell'esercito regolare, tornare dalle proprie famiglie oppure rifugiarsi in Bielorussia dal presidente Alexander Lukashenko, ringraziato da Putin nel suo discorso. " La rivolta sarebbe stata soffocata, ma i neonazisti ucraini – ha detto il capo del Cremlino – volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione ".

Tornando sull'ammutinamento, Putin ha definito i fatti di due giorni fa " attività criminale che mira a indebolire il Paese ", " una minaccia colossale ", aggiungendo che gli organizzatori saranno assicurati alla giustizia. Parole patriottiche e di unità che arrivano dopo un imbarazzante silenzio tamponato dalle dichiarazioni del suo addetto stampa, Dmitry Peskov, il quale ha anticipato le affermazioni di questa sera descrivendole come " determinanti per il destino della Russia ".

" Misure volte a evitare spargimenti di sangue sono state intraprese su mio ordine diretto fin dall'inizio degli eventi del 24 giugno ", ha proseguito Vladimir Putin. " Fin dall'inizio degli eventi, su mie dirette istruzioni, sono state prese misure per evitare un grande spargimento di sangue. Ci è voluto del tempo, anche per dare a coloro che hanno commesso un errore la possibilità di cambiare idea, per chiarire che le loro azioni sono state fortemente respinte dalla società, per le conseguenze tragiche e devastanti per la Russia, per il nostro stato, che avrebbe potuto portare l'avventura in cui sono stati trascinati ".

Se è vero però che Putin ha per la prima volta nominato la Wagner in pubblico, è mancato anche stavolta un riferimento esplicito al fondatore e comandante dei mercenari che ha aizzato i suoi uomini dando ordini direttamente dal canale Telegram della sua società di catering.