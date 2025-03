Scontri in Cisgiordania: arrestato il regista di "No Other Land"

Ascolta ora 00:00 00:00

Hamdan Ballal, regista del documentario premiato agli Oscar No Other Land, è stato arrestato dai soldati israeliani dopo essere stato vittima di un'aggressione in Cisgiordania. Lo riporta il quotidiano Haaretz, secondo cui decine di coloni hanno attaccato Ballal e altre persone, ferendole.

Secondo la ricostruzione, il cineasta è stato inizialmente soccorso e caricato su un'ambulanza per ricevere cure mediche. Tuttavia, all’arrivo dei militari israeliani, è stato trascinato fuori dal mezzo e preso in custodia. Il co-regista del documentario, Yuval Abraham, ha denunciato l’accaduto su X, affermando che Ballal è stato "linciato" e ha riportato ferite alla testa e allo stomaco. Al momento, il suo stato di salute e il luogo in cui si trova restano incerti.

Le riprese dalla scena mostrano un individuo mascherato che lancia pietre e attacca i palestinesi e colpisce l'auto degli attivisti che erano venuti ad aiutare i residenti. Secondo un palestinese presente sulla scena, anche un altro veicolo palestinese è stato danneggiato dalle pietre. Intanto, fonti palestinesi citate dal Times of Israel riferiscono che un gruppo di coloni ha assalito il villaggio di Susya, nel sud della Cisgiordania, lanciando pietre contro abitazioni, veicoli e residenti. Secondo la polizia, anche alcuni palestinesi avrebbero risposto con il lancio di sassi. Il bilancio degli scontri parla di quattro palestinesi feriti, per lo più in modo lieve, e tre arresti. Tra i fermati ci sarebbe anche Ballal, secondo un testimone oculare. Il regista sarebbe stato colpito alla testa da una pietra, ma le sue condizioni restano sconosciute.

Il 3 marzo scorso No other land, che racconta del villaggio palestinese di Masafer Yatta, in Cisgiordania, ha vinto l'Oscar come miglior documentario. All'opera hanno preso parte due registi palestinesi, Ballal e Basel Adra, entrambi residenti di Masafar Yatta, e due registi israeliani, Yuval Abraham e Rachel Szor.

Sul palco a Los Angeles, due dei quattro registi del film, un israeliano e un palestinese, hanno chiesto diritti per i palestinesi e una soluzione negoziata al conflitto. Avraham, ha parlato della distruzione di Gaza ed anche degli ostaggi israeliani, brutalmente rapiti il 7 ottobre.