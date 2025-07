Soldati armati di Stinger nella metropolitana: lo scudo "guerriglia" contro le mire della Cina

Nell'ambito delle sue esercitazioni militari più lunghe e importanti dell'anno Taiwan si sta addestrando in vista di un'eventuale invasione da parte di Pechino. I militari di Taipei hanno trasportato missili Stinger e lanciagranate nella metropolitana cittadina per prepararsi a una ipotetica guerra urbana combattuta nella megalopoli. Il filmato delle manovre, parte dell'annuale Han Kuang, è stato pubblicato dalla Military News Agency. L'ufficio stampa del ministero della Difesa taiwanese ha spiegato che i suoi soldati stavano anche imparando ad " utilizzare le strutture sotterranee per trasferire le truppe ".

Esercitazioni in corso a Taiwan

Diverse clip diventate virali sui social mostrano decine di soldati pesantemente armati che viaggiano nella metropolitana, prendono le scale mobili e se ne vanno tramite i portali dei biglietti, prima di prendere posizione lontano dalla stazione. Le operazioni in questione hanno coinvolto la polizia militare e il Comando della Terza Armata. Alcuni soldati sono stati filmati mentre guidavano carrelli elevatori per caricare munizioni e altre attrezzature sui treni di servizio delle varie linee dell'infrastruttura.

L'agenzia di stampa Central News Agency ha riferito che l'esercitazione si è svolta tra la stazione di Shandao Temple e la stazione di Longshan Temple. Le stazioni distano tre fermate l'una dall'altra e il percorso passa attraverso la stazione centrale di Taipei, un importante snodo ferroviario dell'isola. Come ha spiegato The War Zone la citata metropolitana potrebbe offrire un mezzo intrinsecamente consolidato per spostare truppe e rifornimenti in caso di invasione dalla Cina continentale.

" Le esercitazioni, parte delle esercitazioni Han Kuang, hanno visto la partecipazione di truppe della Polizia Militare armate di Stinger, mitragliatrici, lanciagranate da 40 mm e razzi anticarro, e si sono svolte tra la stazione di Shandao Temple e la stazione di Longshan Temple, mentre la metropolitana era chiusa al traffico ", ha scritto Focus Taiwan.

Preparativi in corso

La metropolitana di Taipei è attualmente composta da 135 stazioni e circa 150 chilometri di binari, che includono tratte sopra e sottoterra nella capitale e in alcuni sobborghi. Come già accennato, le tratte sotterranee della metropolitana offrono una rete di trasporto facilmente accessibile nella capitale, protetta da missili e altri attacchi aerei.

Nel frattempo le forze armate della Cina hanno condotto una sortita nello Stretto di Taiwan con 17 aerei militari e nove navi da guerra nelle ultime 24 ore.

Ricordiamo che Pechino rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del suo territorio, non riconosce l'autorità del suo presidente, Lai Ching Te, e contesta qualsiasi interazione ufficiale tra il governo a Taipei e i Paesi terzi, Stati Uniti in testa. Dall'inizio del mese, il ministero della Difesa taiwanese ha rilevato un totale di 239 aerei e 107 navi nello Stretto.