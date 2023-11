Gli stupri, le pallottole in testa e i corpi fatti a pezzi: così hanno massacrato le israeliane

Continuano a emergere racconti agghiaccianti sul 7 ottobre di Israele, che passerà alla storia come uno dei massacri più brutali della storia. Le forze di Hamas che sono penetrate a sud dello Stato ebraico hanno fatto carne da macello dei residenti e in queste ore arrivano anche le testimonianze di chi, fortunatamente, è riuscito a sopravvivere a quella barbarie.

Stupri, violenze di gruppo, assassini a sangue freddo e mutilazioni: il campionario degli orrori di Hamas del 7 ottobre comprende qualunque tipo di brutalità che si possa immaginare e va anche oltre. La polizia sta continuando a interrogare i testimoni oculari, i sopravvissuti che difficilmente cancelleranno quelle immagini dai loro occhi. " Hanno fatto chinare una donna ", racconta uno dei testimoni ascoltati dalla polizia, come riportato da Haaretz: " Mi sono accorto che la stava violentando e poi l'ha passata a un'altra persona in uniforme ". A quel punto, dice ancora la persona che suo malgrado ha assistito a quello scempio, a quella donna è stato sparato un proiettile in testa e altri miliziani ne hanno mutilato il corpo.

Fino a questo momento, a riportare delle violenze e dei massacri compiuti da Hamas è stata l'organizzazione Zaka, composta da volontari che fin da quel 7 ottobre operano nei luoghi dei massacri per recuperare e identificare i corpi martoriati dai miliziani di Hamas. È dai loro racconti che si è inizialmente capito cosa fosse successo nei kibbutz e al rave party, è tramite le loro parole che sono arrivate le prime informazioni sulle brutalità e gli abusi compiuti dai terroristi.

La caccia ai miliziani responsabili degli attacchi è aperta da parte della polizia israeliana, che sta compiendo ogni sforzo possibile per il riconoscimento di chiunque si trovasse a sud del Paese per compiere il massacro. Molti di quelli finora arrestati hanno ammesso le proprie responsabilità, altri continuano a negarlo, affermando di trovarsi in Israele in quei momenti solo per cercare lavoro. Fonti della polizia spiegano al quotidiano che l'intenzione è quella di procedere contro di loro anche in assenza di prove, che in molti casi è impossibile da avere a causa della mancata fotografia alle scene del crimine a seguito del caos successivo agli attacchi. Ciò significa che qualunque persona sia stata catturata in uno dei luoghi dei massacri potrebbe essere incriminata per omicidio, stupro e abuso anche per quanto accaduto nelle altre zone.