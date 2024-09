Trattativa Hamas-Israele sugli ostaggi: spunta il negoziatore privato

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia del ritrovamento dei corpi di altri sei ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso rischia di incendiare ulteriormente Israele dall'Interno. Le famiglie promettono di far tremare il Paese puntando il dito contro Benjamin Netanyahu, a loro avviso colpevole di aver barattato l'ossessione per il famigerato corridoio Filadelfia con le vite dei loro familiari.

L'idea della mediazione privata per liberare gli ostaggi

Ma nel bel mezzo del caos dei negoziati che, nonostante la mediazione qatariota, sembrano destinati a naufragare, spunta ora l'alternativa di una negoziazione "privata" che sembrerebbe dare già i suoi frutti. La memoria va all'accordo che ha portato alla liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit dalla prigionia di Hamas nel 2011.

Un episodio che pose in primo piano il problema del valico di Rafah e della sicurezza delle forze poste a controllo del passaggio stesso: nel giugno del 2006, infatti, il carrista israeliano venne catturato da un commando palestinese grazie a un tunnel scavato tra i sobborghi di Rafah e la località di Kerem Shalom. L’assalto costò la vita ad altri due militari israeliani e il ferimento di quattro. Dal rifiutò di cedere al ricatto delle brigate al-Qassam e di liberare Shalit, Tel Aviv sferrò l’attacco alla Striscia di Gaza a partire dal giugno dello stesso anno. Solo nell’ottobre del 2011, dopo aver respinto diversi ricatti, e acconsentendo alla liberazione di mille prigionieri palestinesi, il soldato dell’Idf venne liberato.

Chi è Gershon Baskin, ingaggiato dai familiari degli ostaggi

Ma dietro quell'accordo c'era la mano di un negoziatore abile, Gershon Baskin, ora ingaggiato dalle famiglie degli ostaggi. Baskin ha dichiarato sabato a Channel 12 di aver negoziato privatamente con Hamas e di aver raggiunto un accordo con loro. Il metodo utilizzato? Lo stesso della mediazione per Shalit. "Ho ricevuto conferma da Hamas che l'intera leadership dell'organizzazione sostiene il quadro proposto: porre fine alla guerra in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi, insieme al rilascio dei prigionieri palestinesi e al ritiro israeliano da Gaza", ha affermato in un'intervista. "Questo è un quadro che esiste da molto tempo", ha dichiarato il negoziatore dalle pagine di The Time of Israel. Baskin è uno dei nomi più riconoscibili nel processo di pace in Medio Oriente e uno dei pochi israeliani, se non l'unico, ad avere avuto contatti diretti e indiretti costanti con Hamas per 17 anni.

Baskin ha detto di aver informato i mediatori (Egitto, Qatar e Stati Uniti) dell'accettazione dello scambio da parte di Hamas, che proprio in queste settimane sembra arroccarsi sulla questione della proposta di Doha, pretendendo un ritorno alle proposte di luglio. Il problema è che Tel Aviv ha scelto di non supportarlo: "La prima e più chiara risposta che ho ricevuto è stata che il primo ministro si oppone alla fine della guerra... Lo capisco, Israele ha delle vere considerazioni sulla sicurezza di cui bisogna occuparsi. Ma si dovrebbe anche capire ciò che il primo ministro si rifiuta di capire: sconfiggere Hamas non è un atto militare, ma un atto diplomatico"." "Lui [Benjamin Netanyahu] vuole che gli ostaggi israeliani tornino a casa, ma non è disposto a fare un accordo che li riporti a casa ", ha dichiarato Baskin, sostenendo però che entrambe le parti condividono la colpa per aver ritardato un possibile cessate il fuoco.

Baskin chiede le dimissioni di Netanyahu

Ma Baskin è molto cauto nell'addossare tutte le colpe a Netanyahu sebbene ne chieda le dimissioni. In un post su X di oggi, infatti, ribadisce che il premier israeliano non è un decisore solitario e che "Netanyahu non è il sovrano e lo Stato di Israele non è ancora una dittatura". Ma ha anche ribadito che il governo israeliano ha perso la sua legittimità il 7 ottobre. "Continua a perderla ogni giorno che insiste nell'anteporre i suoi interessi politici personali a quelli del Paese.