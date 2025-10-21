Trump: "Hamas rispetti l'accordo o farà una fine rapida, furiosa e brutale"

Donald Trump avvisa su Truth che molti alleati degli Usa nella regione del Medio Oriente si sono detti pronti, su sua richiesta, ad entrare a Gaza per "raddrizzare" Hamas se continua ad agire male violando l'accordo di pace ma che lui li ha frenati, compreso Israele, perchè "c'è ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto". "Se non lo faranno, la fine di Hamas sarà rapida, furiosa e brutale!", ha pero minacciato. "Numerosi dei nostri ora grandi alleati in Medio Oriente, e nelle aree circostanti il Medio Oriente, mi hanno comunicato in modo esplicito e deciso, con grande entusiasmo, che accoglierebbero volentieri l'opportunità, su mia richiesta, di entrare a Gaza con una forza imponente e 'mettere in riga il nostro Hamas' se Hamas continuasse ad agire male, violando il loro accordo con noi. L'amore e lo spirito per il Medio Oriente non si erano mai visti in mille anni! È una cosa meravigliosa da vedere! Ho detto a questi paesi, e a Israele, 'non ancora!'. C'è ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto". "Se non lo farà - minaccia il presidente americano - la fine di Hamas sarà veloce, furiosa e brutale! Vorrei ringraziare tutti quei paesi che hanno chiamato per offrire aiuto. Inoltre, vorrei ringraziare il grande e potente paese dell'Indonesia, e il suo meraviglioso leader, per tutto l'aiuto che hanno mostrato e dato al Medio Oriente, e agli Usa".