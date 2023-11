Truppe israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza: "Blitz con 100 soldati" | La diretta

Nel 40esimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza con almeno 100 soldati. L'esercito israeliano ha annunciato "un'operazione mirata" in un'area specifica dell'ospedale. Dentro alla clinica sono stati visti diversi carri armati con la stella di David appartenenti alle Israel Defense Forces. Khaled Abu Samra, un medico che lavora nella più grande struttura sanitaria della Striscia, ha detto che i militari hanno dato un preavviso di 30 minuti prima del blitz. Ieri, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha), sulla base dei dati forniti dalle autorità locali sono morte 40 persone nell'ospedale. Ed è subito partito lo scontro a distanza. " Riteniamo l'occupazione e il presidente Biden totalmente responsabili dell'assalto al complesso medico di Al-Shifa. Si tratta di un crimine barbaro contro una struttura medica protetta dalla Quarta Convenzione di Ginevra ", ha commentato Hamas; il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha replicato invece che è l'organizzazione terroristica contro cui sta combattendo a mettere a rischio la vita dei civili. Gli amministratori di al Shifa, fa sapere il ministero della Sanità di Gaza, si sono rifiutati di evacuare i pazienti in strada in quanto "sarebbe una condanna a morte" per loro. Ecco le ultime notizie di oggi mercoledì 15 novembre.

Israele: "Raid nell'ospedale ampliato se necessario"

L'operazione israeliana all'ospedale Al-Shifa a Gaza sarà ampliata se necessario: lo riferisce un funzionario israeliano rimasto anonimo, lasciando intendere che l'esercito sa esattamente cosa troverà lì. " Stiamo iniziando in piccolo e l'operazione si espanderà se necessario ", ha affermato in un'intervista radiofonica, sottolineando che " la decisione di entrare ad Al-Shifa è stata presa solo sapendo cosa ci fosse e dove si trovava, come abbiamo fatto all'ospedale Rantisi, dove è stata fatta irruzione solo quando sapevamo esattamente cosa c'era nel seminterrato ". Le forze armate di Tel Aviv hanno inoltre annunciato di aver consegnato incubatrici per neonati, alimenti per bambini e forniture mediche con i loro mezzi. "Squadre mediche e soldati di lingua araba sono sul posto per garantire che queste forniture raggiungano chi ne ha bisogno", si legge in una nota delle Idf.

Casa Bianca: "Hamas usa ospedali ma no a scontri"

La Casa Bianca, pur ammettendo grazie a fonti di intelligence che Hamas e Jihad islamico usino gli ospedali per scopi militari e che al loro interno si trovi il loro centro di comando, ha avvertito Israele di non colpire la struttura di al Shifa che ospiterebbe al momento 2.600 malati, rifugiati e dottori. " Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale ", ha rivelato un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca commentando la notizia dell'ingresso delle Forze di difesa israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza. " Non siamo favorevoli – continua – a colpire un ospedale dall'alto e non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, persone indifese, malati che cercano di ottenere le cure mediche che meritano si ritrovano nel fuoco incrociato ".

Telefonata Biden-Netanyahu, ottimismo sugli ostaggi