Biden telefona all'emiro del Qatar: cosa può succedere ora tra Israele e Hamas

Ultima settimana al tavolo dello Studio Ovale per Joe Biden, alle prese con le telefonate di commiato ai suoi omologhi. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto oggi una conversazione con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dei negoziati in corso a Doha per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sulla liberazione degli ostaggi.

I due leader hanno ribadito come il punto di partenza debba essere l'accordo del 27 maggio 2024, descritto dal Presidente l'anno scorso e approvato all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Presidente ha ringraziato l'Emiro per la sua leadership e ha elogiato il ruolo di mediazione del Primo Ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani durante tutto il processo.

Entrambi i leader hanno sottolineato l'urgente necessità di un accordo da attuare per restituire gli ostaggi alle loro famiglie e portare immediato sollievo alla popolazione di Gaza attraverso un'ondata di nuovi aiuti umanitari richiesta espressamente nell'accordo. Entrambi i leader hanno concordato di rimanere in stretto coordinamento direttamente e tramite i loro team in questo momento critico dei negoziati.

Un segno di progresso nei colloqui in corso a Doha: l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha riferito sabato che David Barnea, il direttore dell'agenzia di intelligence estera del Mossad, si sarebbe recato in Qatar.

Non è stato immediatamente chiaro quando Barnea sia partito per l'ultimo round di colloqui indiretti tra Israele e il gruppo militante di Hamas. Tuttavia, la sua presenza significa che funzionari israeliani di alto livello che avrebbero dovuto firmare qualsiasi accordo sono ora coinvolti.