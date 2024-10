Hamas rifiuta la tregua temporanea: "Vogliamo un cessate il fuoco permanente"

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche questa volta nulla di fatto. Nonostante le voci di alcuni passi avanti nelle trattative, diffuse in questi ultimi giorni, Hamas ha respinto la proposta di una tregua temporanea per la Striscia di Gaza. A riferirlo, un pezzo da novanta del movimento, Taher al-Nounou, all'Afp.

Il no di Hamas

"Abbiamo già espresso la nostra posizione sull'idea di una tregua temporanea della guerra, se non servirà ad altro che a riprendere l'aggressione in un secondo momento", riferisce al-Nounou. "Hamas sostiene la necessità di una fine permanente, e non temporanea, della guerra", ha aggiunto. Il punto dolente resta, dunque, la questione del quanto e del come. Anche nei precedenti negoziati il gruppo aveva sempre insistito sulla necessità di un cessate-il-fuoco permanente e del ritiro dei soldati israeliani dalla Striscia. Oggi gli inviati degli Stati Uniti per il Medio Oriente Amos Hochstein e Brett McGurk arriveranno domani in Israele per guidare i colloqui finalizzati al raggiungimento di un accordo per mettere fine alla guerra in Libano e nella Striscia di Gaza.

Gli ultimi incontri ad alto livello

Durante gli incontri tra il capo del Mossad David Barnea, il direttore della CIA Bill Burns e il primo ministro del Qatar a Doha, terminati lunedì, è stata discussa la proposta di una tregua "a breve termine" di "meno di un mese". La proposta prevedeva lo scambio di ostaggi israeliani con palestinesi nelle prigioni israeliane e l'aumento degli aiuti a Gaza. Nella giornata di ieri, un funzionario di Hamas aveva dichiarato ad Al-Arabya che il gruppo non ha ricevuto alcuna proposta per un cessate il fuoco a Gaza, ma che avrebbe discusso qualsiasi idea che includesse un ritiro israeliano.

"Non abbiamo ricevuto ufficialmente alcuna proposta completa. Siamo pronti a impegnarci con qualsiasi idea o proposta presentataci, a condizione che alla fine portino alla fine della guerra e al ritiro dell'esercito dalla Striscia (di Gaza)", ha concluso lapidario. Il funzionario, che ha preferito rimanere anonimo, ha aggiunto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbe ostacolando gli sforzi di tregua per promuovere un programma di "genocidio, pulizia etnica e sfollamento" reso possibile dall'assenza di pressione degli Stati Uniti, "distratti" dalla campagna elettorale.

Le ragioni dietro il temporeggiamento

Nonostante Egitto e Qatar proseguano negli sforzi per raggiungere un accordo, martedì sera Hamas aveva confermato in una dichiarazione che si erano tenuti alcuni incontri in merito alla richiesta dei mediatori di discutere "nuove proposte per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri", il che aveva fatto ben sperare i mediatori statunitensi, qatarioti ed egiziani hanno cercato per mesi di negoziare una tregua per consentire uno scambio di prigionieri, l'accesso agli aiuti e colloqui per una pace a lungo termine. I funzionari informati sul pensiero interno di Israele, sostengono sul New York Times che Netanyahu stia sta aspettando di vedere chi succederà al presidente Joe Biden prima di impegnarsi in un percorso diplomatico.

Alcuni funzionari statunitensi ritengono che i leader di Hamas, come alcuni funzionari in Israele, considerino l'attesa come vantaggiosa. Ergo, sarà difficile che qualcosa si blocchi fino al completamento della liturgia elettorale americana.