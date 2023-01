iPhone 14 conviene davvero se hai già versioni precedenti? Ecco le novità del nuovo modello

Comprare un iPhone 14 o tenere un dispositivo antecetente? Il dibattito è cominciato a settembre del 2022, quando il Ceo di Apple Tim Cook ha presentato il nuovo nato, sedicesima generazione degli smartphone con la Mela. Molte persone lo hanno trovato innovativo altre, al contrario, hanno espresso freddezza giudicandolo sostanzialmente identico all’iPhone 13. Tra queste ultime spicca il parere di Eve Jobs, figlia di Steve, convinta che il nuovo smartphone non sia rivoluzionario.

Il fatto che né i sostenitori né i detrattori dell’iPhone 14 abbiano completamente ragione induce a credere che la domanda sia mal posta, occorre quindi capire a chi converrebbe acquistare un iPhone 14 e chi, invece, può accontentarsi di un dispositivo più datato.

Resta vero e difficilmente opinabile che l’iPhone 14 non è il più innovativo dei dispositivi usciti dai laboratori di Cupertino. Non è la prima volta che accade, tant’è che l’iPhone 11 (lanciato nel 2019) ha subito critiche simili.

Le novità dell’iPhone 14

Rispetto al precedente smartphone, gli iPhone 14 Pro e Pro Max hanno a bordo il nuovo processore A16 Bionic con una velocità di clock fino a 3.47 GHz a 6 core, con GPU a 5 core. Gli iPhone 14 e 14 Plus sono rimasti fedeli al SoC A15 Bionic (già a bordo degli iPhone 13) che però hanno una GPU a 5 core (una in più rispetto allo smartphone precedente).

Occorre fare chiarezza, perché la CPU è molto importante. L’Apple A15 Bionic si basa su un processo produttivo a 5nm, mentre l’A16 Bionic su uno a 4 nm. I nanometri (nm) sono l’unità di misura di grandezza dei miliardi di transistor che costituiscono una CPU.

L’Apple A16 Bionic è più efficiente nel gestire l’impatto grafico, tipico per esempio dei giochi più moderni. Tuttavia, stando ai test effettuati dal sito Geekbench, i due processori non sono molto diversi in termini di prestazioni, soprattutto nel multi-core che è quello capace di fare la differenza tra una CPU e l’altra. L’iPhone 14 Pro raggiunge un punteggio single-core di 1.879 e uno multi-core di 4.664. L’iPhone 13 Pro realizza punteggi rispettivamente di 1.707 e 4.659.

Il comparto fotografico è stato migliorato. La fotocamera anteriore può scattare foto più nitide in condizioni di illuminazione scarsa, così come è stata migliorata la batteria che permette una maggiore durata rispetto all’iPhone 13.

Altre novità che possono essere utili sono la connettività satellitare che permette di inviare messaggi di soccorso anche in assenza di rete telefonica e di connessione Wifi e il “crash detection”, ossia il sensore che rileva gli incidenti.

iOS 16

Il sistema operativo attuale per i dispositivi mobili, ossia iOS 16, ha introdotto diverse novità che però potrebbero non essere sufficienti a giustificare l’acquisto di un nuovo iPhone, al netto delle funzionalità citate sopra e relative soprattutto alle chiamate di emergenza.

iOS 16 può essere installato sugli iPhone 8 e sui modelli successivi e anche questo ci porta a formulare qualche considerazione finale.

Conclusioni

Onestamente, il passaggio all’iPhone 14 è ragionevole soltanto per chi fa attività all’aperto o ha una passione spasmodica per le fotografie (o entrambe le cose). La batteria migliorata, la fotocamera più performante e la maggiore sicurezza offerta dai sensori e dalla possibilità di chiamare soccorsi in qualsiasi condizione possono essere gli elementi che conducono all’acquisto di un iPhone 14.

Chi, invece, è soltanto un aficionado del marchio o un geek sempre alla ricerca della novità, può attendere l’iPhone 15.