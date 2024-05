Microsoft ha presentato i nuovi Surface, i pc con l’AI: cosa sapere

Dal mese di settembre dell’anno scorso, ovvero da quando Microsoft ha rilasciato il proprio assistente intelligente Copilot, nel mondo delle AI si è scatenata una corsa con la quale ogni player del settore sta cercando di smarcarsi dalla concorrenza. A meno di un anno di distanza Microsoft ha presentato i Surface laptop 7 e i Surface pro 11, i computer dotati di chip pensati per sfruttare al meglio le applicazioni AI.

Sono computer pensati soprattutto per le imprese e per i professionisti e, al contrario di quanto si possa credere, i prezzi non sono del tutto fuori mercato considerando soprattutto le dotazioni hardware e software.

Cosa c’è nei nuovi Surface

Il piatto forte è la NPU, la Neural Processing Unit, un processore progettato per eseguire algoritmi capaci di svolgere calcoli in parallelo che si affianca alle normali CPU (i processori tradizionali) e le GPU (le schede grafiche).

Senza entrare nei tecnicismi, la NPU è deputata a svolgere grandi quantità di operazioni al secondo ed è quindi adatta a supportare le attività di calcolo tipiche delle AI.

I chip disponibili sono due: lo Snapdragon X Elite e lo Snapdragon X Plus, entrambi prodotti da Qualcomm e capaci di alte prestazioni riducendo i consumi fino al 60%, sostiene Microsoft, con beneficio anche per le batterie la cui durata supera le 20 ore.

Il Surface laptop 7 è disponibile nella versione da 13,8 pollici e in quella da 15 pollici (soltanto con processore Snapdragon X Elite) con la possibilità di estendere la Ram a 64 gigabyte e con spazio di archiviazione standard da un terabyte.

Il Surface pro 11 rimane ancorato al design con la tastiera acquistabile separatamente e, tra le novità, introduce una fotocamere frontale quad hd ultrawide pensata per le videochiamate e, sul retro, ha una fotocamera da 10 megapixel votata alla produzione di video in 4k.

I processori sono sempre Snapdragon X Plus e Snapdragon X Elite, quest’ultimo disponibile nel Surface pro 11 con schermo oled che costa un pochino di più rispetto a quello con lo schermo lcd.

Supporta fino a tre monitor esterni in 4k e, oltre al Wi-fi 7, consente la connettività 5G per chi ha necessità di lavorare in mobilità.

L’Intelligenza artificiale

I due Surface, che Microsoft ha battezzato Copilot + PC, sono pensati soprattutto per il mondo del lavoro e, di conseguenza, le funzionalità AI tendono a rispecchiare le esigenze della produttività.

La funzione Recall consente la ricerca intelligente dei file. Una ricerca basata sui modelli linguistici di grandi dimensioni e quindi capace di comprendere il linguaggio naturale dell’uomo. Per esempio, per cercare un file, si può semplicemente chiedere a Recall di cercare una frase specifica oppure un’immagine che ritrae un soggetto (“trova foto automobile verde inviata da Mario”) affinché l’AI faccia idealmente scorrere tutte le email inviate da una persona specifica al fine di cercare la foto desiderata.

Recall viene eseguita in locale sul computer e si può impedire che svolga le ricerche su determinati siti per massimizzare il rispetto della privacy.

C’è poi la funzione Windows studio effects che dà un senso alle fotocamere dei Surface: grazie ai filtri disponibili si possono cambiare gli sfondi ripresi durante le videochiamate, si può regolare l’illuminazione e, con l’uso di Eye contact, gli occhi dell’interlocutore rimangono sempre in direzione della fotocamera. Voice focus consente invece di ridurre il rumore di fondo aumentando la qualità audio della videoconferenza.

Con Live translation è possibile tradurre in tempo reale ogni chiamata audio o video in 44 lingue diverse e, con Cocreator, disegni e immagini vengono migliorate dalle capacità di Copilot, l’IA generativa di Microsoft.

I prezzi e la disponibilità

Le consegne dei due Surface inizieranno il 18 giugno 2024 e, per il momento, possono essere acquistati in preordine con prezzi che partono da 1.229 euro fino ai 2.479 euro.

Costi di tutto rispetto che, tuttavia, rimangono in linea con quelli di computer di alta fascia prodotti dalla concorrenza.